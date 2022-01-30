الحرب الأهلية الأمريكية القادمة باتت جاهزة - نحن فقط نرفض الاعتراف بذلك

مع غموض المشهد داخل الولايات المتحدة الامريكية، يبدو الوضع ذاهب الى الأسوأ: فبين تباين في المواقف وصراع الأفكار، وارتفاع منسوب المحسوبية والفساد والعنصرية والانقسامات الداخلية، وبين تآكل المؤسسات الرسمية وهياكلها، يبدو أن مستقبل الولايات المتحدة كدولة "استثنائية" كما يحلو لصانعيها تسميتها، بات على حافة الانهيار.

الصورة ضبابية ولكن بصماتها تلوح في الأفق. من هنا، يبدو الكاتب واقعي بتشاؤمه، وخيبة امله، فقد ركّز على انتقاد التيارات الحاكمة واعتبرها سببا رئيسيا في السقوط، لكنه كشف ان اليسار فشل في احتواء نقاط الضعف، وانه لن يتمكن في هذه المرحلة ولا مستقبلا من الوصول الى حلول انقاذية بسبب عجزه عن التواصل مع شعب بات يدرك كل يوم انه يعيش على هامش الدولة ومؤسساتها، وان كذبة الديمقراطية لم تعد قادرة على حل ولو جزء بسيط من تراكمات ثقيلة لم يعد من الممكن تحملها. لكنه يؤكد مرة أخرى، وربما -يعطي انطباع بأنه مؤيد لهذا التوجه- ان اليمين أدرك باكرا ان النظام في حالة انهيار وعليه، اعتمد على العنف كوسيلة لتحقيق أهدافه، وعلى التكتل والتحالف مع كل الفئات التي تتوافق مع أفكاره لاجتياح أكبر عدد ممكن من الساحات. يبدو ان الفوضى هي فقط العنوان الأول لما يحصل وسيحصل داخل الولايات المتحدة قريبا.

نص المقال:

لقد أدرك اليمين أن النظام في حالة انهيار وله خطة: العنف والتضامن مع الفصائل اليمينية المتطرفة الخائنة.

لا أحد يريد ما هو قادم، لذلك لا أحد يريد أن يرى ما هو قادم.

عشية الحرب الأهلية الأولى، لم يستطع الأشخاص الأكثر ذكاءً، والأكثر معرفة، والأكثر تفانيًا في الولايات المتحدة توقع حدوثها. حتى عندما بدأ جنود الكونفدرالية قصفهم لحصن سمتر، لم يعتقد أحد أن الصراع كان حتميًا. كان الشمال غير مستعد للحرب ولم يكن لديه أسلحة. أعلن هنري آدامز حفيد جون كوينسي آدامز، في واشنطن، في شتاء عام 1861، أنه "لا يوجد رجل واحد في أمريكا يريد الحرب الأهلية أو يتوقعها أو يقصدها". وعد السناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية جيمس تشيستنات، الذي فعل أكثر من غيره لإحداث الكارثة، بشرب كل الدماء التي أريقت في الصراع بأكمله.

تتجه الولايات المتحدة اليوم، مرة أخرى، إلى حرب أهلية، ومرة ​​أخرى لا تستطيع تحمل مواجهتها. المشاكل السياسية هيكلية وفورية على حد سواء، الأزمة طويلة الأمد ومتسارعة. لقد طغى الغضب على النظام السياسي الأمريكي لدرجة أن حتى المهام الأساسية للحكومة أصبحت مستحيلة بشكل متزايد.

يصبح النظام القانوني أقل شرعية يومًا بعد يوم. الثقة في الحكومة على جميع المستويات في تراجع مثل الكونغرس، مع معدلات الموافقة التي تحوم حول 20 ٪. في الوقت الحالي، يشجع العمد المنتخبون علنًا مقاومة السلطة الفيدرالية. في الوقت الحالي، تتدرب الميليشيات وتسلح نفسها استعدادًا لسقوط الجمهورية. في الوقت الحالي، تنتشر عقائد الحرية المسيحية الراديكالية غير القابلة للتحقيق عبر الإنترنت، وفي الراديو، وعلى تلفزيون الكابل، وفي مراكز التسوق.

عواقب انهيار النظام الأمريكي بدأت تظهر الآن فقط. السادس من كانون الثاني (يناير) لم يكن دعوة للاستيقاظ؛ كانت صرخة للتحشيد. شهدت شرطة الكابيتول زيادة التهديدات ضد أعضاء الكونجرس بنسبة 107٪. نشر فريد أبتون، الممثل الجمهوري عن ميتشيغان، مؤخرًا رسالة كان قد تلقاها: "أتمنى أن تموت. أتمنى أن يموت كل فرد في عائلتك ". هذه التهديدات لم توجه لسياسيين فحسب، بل أي شخص يشارك في إدارة النظام الانتخابي. أصبحت التهديدات بالقتل جانبًا معياريًا في الحياة العملية لمشرفي الانتخابات. قال ثلث العاملين في الاستطلاع، بعد عام 2020، إنهم شعروا بعدم الأمان.

في ظل هذه الظروف، أصبحت السياسات الحزبية في الغالب مصدر إلهاء. لم يعد للأحزاب والناس في الأحزاب أهمية كبيرة، بطريقة أو بأخرى. إلقاء اللوم على جانب أو آخر يقدم صورة تشاؤمية. "لو كان هناك جمهوريون أكثر اعتدالًا في مناصبهم، لو أمكن فقط استعادة الشراكة بين الحزبين إلى ما كانت عليه". هذه الآمال غير مسؤولة. من هنا لابد من التأكيد على انه لا تكمن المشكلة فيمن في السلطة، بل في هياكل السلطة.

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لا تكمن المشكلة فيمن في السلطة، بل في هياكل السلطة.

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لقد احترقت الولايات المتحدة من قبل. حرب فيتنام، واحتجاجات الحقوق المدنية، واغتيال جون كنيدي وماكوم ايكس، وفضيحة ووترغيت - كلها كانت كوارث وطنية لا تزال في الذاكرة الحية. لكن الولايات المتحدة لم تواجه أبدًا أزمة مؤسسية مثل الأزمة التي تواجهها الآن. كانت الثقة في المؤسسات أعلى بكثير خلال الستينيات. حظي قانون الحقوق المدنية بتأييد واسع من كلا الطرفين. كان مقتل جون كنيدي حزنًا جماعيًا ومأساة وطنية. كانت فضيحة ووترغيت، بعد فوات الأوان، دليلاً على عمل النظام. تناقلت الصحافة الجرائم الرئاسية. أخذ الأمريكيون الصحافة على محمل الجد. شعرت الأحزاب السياسية أنها بحاجة إلى الرد على الفساد المبلغ عنه.

شيئين يحدثان في نفس الوقت. لقد تخلى معظم اليمين الأمريكي عن الثقة في الحكومة على هذا النحو. سياستهم هي، بشكل متزايد، سياسة البندقية. اليسار الأمريكي أبطأ في قبوله، لكنهم بدأوا يدركون أن النظام الذي يطلقون عليه اسم الديمقراطية أقل استحقاقا لهذا الاسم كل عام.

هناك أزمة شرعية أولية بغض النظر عمن يتم انتخابه في عام 2022 أو في عام 2024. وفقًا لتحليل جامعة فيرجينيا لتوقعات التعداد، بحلول عام 2040، سيسيطر 30٪ من السكان على 68٪ من مجلس الشيوخ. ثماني ولايات ستحتوي على نصف عدد السكان. يعطي سوء التوزيع في مجلس الشيوخ مزايا بأغلبية ساحقة للناخبين البيض غير الحاصلين على تعليم جامعي. في المستقبل القريب، يمكن لمرشح ديمقراطي أن يفوز في التصويت الشعبي بملايين الأصوات ويخسر. بحسبة بسيطة للغاية، يبدو أنّ النظام الفيدرالي لم يعد يمثل إرادة الشعب الأمريكي.

اليمين يستعد لانهيار القانون والنظام، لكنهم يتفوقون أيضًا على قوى القانون والنظام. لقد اخترقت منظمة يمينية متشددة الآن العديد من قوات الشرطة - عدد الاتصالات بالمئات - لدرجة أنهم أصبحوا حلفاء غير موثوقين في الكفاح ضد الإرهاب المحلي.

مايكل جيرمان، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي عمل متخفيًا ضد الإرهابيين المحليين في التسعينيات، يعلم أن تعاطف القوة البيضاء داخل قسم الشرطة يعيق قضايا الإرهاب المحلية. يقول: "دليل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة الإرهاب لعام 2015 يوجه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضايا التفوق الأبيض إلى عدم وضعهم على قائمة مراقبة الإرهابيين كما يفعل العملاء عادةً". "لأنه يمكن للشرطة بعد ذلك النظر في قائمة المراقبة وتحديد أنهم أصدقائهم." قوائم المراقبة من بين أكثر تقنيات مكافحة الإرهاب فعالية، لكن مكتب التحقيقات الفدرالي لا يمكنه استخدامها. المتعصبون للبيض في الولايات المتحدة ليسوا قوة هامشية، هم داخل مؤسساتها.

ركزت الدعوات الأخيرة لإصلاح الشرطة أو إلغاء تمويلها على التحيزات الضمنية للضباط أو تقنيات الشرطة. المحتجون، إلى حد ما، مفرطون في التفاؤل. إن المتعصبين للبيض في مناصب السلطة هم التهديد الحقيقي للنظام والأمن الأمريكيين. يقول جيرمان: "إذا نظرت إلى كيفية وصول الأنظمة الاستبدادية إلى السلطة، فإنها تسمح ضمنيًا لمجموعة من السفاحين السياسيين باستخدام العنف ضد أعدائهم السياسيين". "ينتهي الأمر بالكثير من أعمال العنف في الشوارع، ويغضب عامة الناس من عنف الشوارع ويقولون للحكومة، عليك أن تفعل شيئًا حيال عنف الشارع هذا "، وتقول الحكومة “يدي مقيدتان، أعطني قوة تمكينية واسعة وسأطارد هؤلاء المجرمين ". وبطبيعة الحال، بمجرد منح هذه القوة الواسعة، فإنها لا تستخدم لاستهداف البلطجية-الذين إما أن يصبحوا جزءًا من جهاز الأمن الرسمي أو قوة مساعدة.

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المتعصبون للبيض في الولايات المتحدة ليسوا قوة هامشية، هم داخل مؤسساتها

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استخدم الوطنيون المناهضون للحكومة رد الفعل العنيف ضد Black Lives Matter لبناء قاعدة دعم مع تطبيق القانون. قال ألماني: "كان أحد أفضل الأساليب هو تمرير رقعة Blue Lives Matter. أشعر بالذهول لأن الشرطة تدعم هذه الجماعات بالفعل." قرروا بشكل موحد عدم استهداف الشرطة بعد الآن، لكنهم لم يفعلوا ذلك، لقد كانوا دائمًا يقتلون الشرطة، ويبدو أن الشرطة لا تفهم أن الأشخاص الذين تحضنهم، وتلتقط الصور معهم ، هم نفس الأشخاص الذين يقتلون في مكان آخر. يكشف الوضع الحالي لتطبيق القانون الأمريكي عن تناقض شديد: فالأمر الذي يفرضه مبتلى بالقوى التي تسبب الإرهاب المحلي.

في عام 2019، قال 36٪ من الجنود الفعليين إنهم شهدوا "تفوق البيض وأيديولوجيات عنصرية في الجيش" وفقًا لصحيفة Military Times.

في هذه اللحظة القصوى من الأزمة، انقسم اليسار إلى فصائل متحاربة عاجزة تمامًا عن مواجهة خطورة اللحظة. هناك ليبراليون يؤمنون -بإيمان غير مبرر -بأن مؤسساتهم يمكن أن تنقذهم عندما يكون من الواضح تمامًا أنهم لا يستطيعون ذلك. ثم هناك النخب المستنيرة والمتعلمة والسياسية المكرسة لخطاب العجز المتعمد. يتم ببساطة احتواء أي مؤسسة تأسست أثناء الاستيقاظ - انظر Times Up، وWomen’s March، وما إلى ذلك. إنهم يجعلون أنفسهم عاجزين بشكل أسرع من أعدائهم.

ما يحتاجه اليسار الأمريكي الآن هو الولاء وليس الحليف. يجب أن تتخلى عن أي خيال حول قدسية المؤسسات الحكومية التي تخلت منذ زمن طويل عن أي مطالبة بالشرعية. اخدع المحكمة العليا، أنهي التعطيل، اجعل واشنطن العاصمة ولاية واترك الكلاب تعوي، والآن، قبل فوات الأوان. حالما يتولى اليمين السيطرة على المؤسسات، فإنه سيستخدمها للإطاحة بالديمقراطية في أبسط أشكالها؛ إنهم يسارعون بالفعل إلى إلغاء كل الأعراف التي تقف في طريق تحررهم الكامل.

لقد أدرك اليمين ما فشل اليسار في فهمه: أن النظام ينهار. الحق له مشروع: يشمل العنف والتضامن مع الجماعات اليمينية المتطرفة. لم يتراجعوا حتى عن حلفاء اليمين. في غضون ذلك، اختار اليسار مقاومة الصراعات الداخلية كرياضة.

سيكون هناك من سيقول إن التحذيرات من حرب أهلية جديدة مقلقة. كل ما يمكنني قوله هو أن الواقع تجاوز حتى أكثر التوقعات إثارة للقلق. تخيل لو عدنا 10 سنوات إلى الوراء وقرر الرئيس الجمهوري ان يدعم دكتاتورية كوريا الشمالية علانية. لن يجرؤ أي متآمر حتى على الحلم بذلك. من توقع ذلك، فقد توقعه بشكل ملتبس.

سيكون من الممكن تمامًا للولايات المتحدة وضع نظام انتخابي حديث، واستعادة شرعية المحاكم، وإصلاح قوات الشرطة، والقضاء على الإرهاب المحلي، وتعديل قانون الضرائب الخاص بها لمكافحة عدم المساواة، وإعداد المدن والزراعة من أجل مواجهة آثار تغير المناخ، ولتنظيم ومراقبة آليات العنف. كل هذه العقود الآجلة ممكنة. ومع ذلك، هناك أمل واحد يجب تحريره: الأمل في أن كل شيء سينجح بطبيعته، وأن تتمتع أمريكا بأوقات أفضل. لن يكون هذا هو الحال. اعتقد الأمريكيون أن بلادهم دولة استثنائية. إذا أظهر لنا التاريخ أي شيء، فهو أن العالم ليس لديه دول استثنائية.

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لقد أدرك اليمين ما لم يدركه اليسار: أن النظام في حالة انهيار. وهو لديه خطة: إنها تنطوي على العنف والتضامن مع الجماعات اليمينية المتطرفة.

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يجب على الولايات المتحدة أن تستعيد روحها الثورية، وأنا لا أقول ذلك كنوع من الاقتباس الملهم، بل أعني، من أجل البقاء، فعلى الولايات المتحدة أن تستعيد روحها الثورية. إن الأزمات التي تواجهها الولايات المتحدة حاليًا في وظائفها الحكومية الأساسية عميقة لدرجة أنها تتطلب البدء من جديد. أدرك المؤسسون أن الحكومة من المفترض أن تعمل من أجل الأحياء، بدلاً من مجموعة من الأشباح. والآن، فإن دستورهم "الخيالي"، الذي يتم تبجيله كوثيقة دينية، يخنق الروح التي دفعت أعمالهم، وفكرة تشكيل السياسة حول الناس، وليس العكس.

هل تمتلك الدولة التواضع للاعتراف بأن أنظمتها القديمة لم تعد تعمل؟ هل لديهم الشجاعة للبدء من جديد؟ كما فعلت ذلك بشكل مذهل عند ولادة هويتها الوطنية، تحتاج الولايات المتحدة إلى الجرأة لابتكار سياسة جديدة لعصر جديد. من الممكن تمامًا أن يفعل ذلك. أمريكا، بعد كل شيء، بلد مكرّس لإعادة الابتكار.

مرة أخرى، كما كان من قبل، أمل أمريكا هو الأمريكيون. ولكن حان الوقت لمواجهة ما وجد الأمريكيون في القرون السابقة صعوبة بالغة في مواجهته: النظام معطل على طول الخط. الوضع واضح والخيار أساسي: التجديد أو السقوط.

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الأزمات التي تواجهها الولايات المتحدة الآن في وظائفها الحكومية الأساسية عميقة لدرجة أنها تتطلب إعادة البناء من جديد

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رابط المقال الأصلي:

https://www.theguardian.com/world/2022/jan/04/next-us-civil-war-already-here-we-refuse-to-see-it

ستيفن ماركي/الغارديان