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الجزائر اشترت سربا كاملا من الطائرات الصينية المسيّرة

كشفت تقارير إعلامية أن الجزائر اشترت سربا كاملا من الطائرات الصينية المسيّرة، القادرة على استهداف الدبابات وغيرها من عربات العدو.
رمز الخبر: ۶۲۳۳۷
تأريخ النشر: 29 January 2022

وأفاد موقع "ديفينس إكسبريس" بأن الصين باعت للجزائر طائرات CH-5 بدون طيار مسلحة بصواريخ مضادة للدبابات وقنابل موجهة.

وتؤكد الصين أن طائراتها بدون طيار من طراز CH-5 لها خصائص بارزة، بحيث يمكنها البقاء في الهواء لمدة تصل إلى 30 ساعة دون انقطاع بينما تغطي مسافة تصل إلى 10000 كيلومتر بسرعات تصل إلى 220 كم/ساعة.

 

وحتى الآن، باعت الصين طائرات استطلاع بدون طيار للجزائر بما في ذلك 5 طائرات من طراز CH-3، و5 طائرات من طراز CH-4 في عام 2018.

وبحلول نهاية عام 2022، سيكون للجيش الجزائري أسطول من 60 نوعا مختلفا من الطائرات بدون طيار، حسب المصدر ذاته.

ويتم تحديد أقصى ارتفاع طيران لطائرة CH-5 على مستوى 9 كيلومترات، ويكون ارتفاع العمل للرحلة على مستوى 5 كيلومترات.

ويمكن أن يصل وزن إقلاع هذه الطائرة التي يبلغ طول جناحيها 20 مترا، إلى 3.3 طن، فيما يمكن أن يصل الحمل القتالي إلى 1000 كغ، من القنابل الموجهة أو ما يصل إلى 16 صاروخا موجها مضادة للدبابات.

 

ويؤكد الصينيون أن طائرتهم CH-5 قد تكون أيضا متاحة للحرب الإلكترونية أو أنظمة استطلاع لاسلكية.

وقبل أيام، كشف موقع "مينا ديفونس" المهتم بالشأن العسكري، أن القوات الجوية الجزائرية ستتلقى أربع طائرات مسيرة ثقيلة من طراز "Wing Loong 2" في 2022، التي لها أداء منقطع النظير في المنطقة.

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