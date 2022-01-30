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الشيخ الخزعلي عن استهداف المطارات والمنشآت العراقية: نرفض الاتهامات دون دليل

أعلن الأمين العام لعصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي تعليقا على استهداف البعثات والمطارات والمنشآت المدنية، رفضه توجيه الاتهامات “دون وجود أي دليل”.
رمز الخبر: ۶۲۳۳۱
تأريخ النشر: 29 January 2022

قال الشيخ الخزعلي إن “رفض استهداف البعثات الدبلوماسية والمطارات والمنشئات المدنية، ليس مسألة خلافية”، وأنه “محل اتفاق كل القوى السياسية والوطنية وفي مقدمتها الإطار التنسيقي والهيئة التنسيقية”.
وأضاف أنه “من المؤكد أن هناك أجندات تريد خلط الأوراق، خصوصا في هذا التوقيت الحرج”.
وأعرب الشيخ الخزعلي عن أسفه من أن “هناك قوى وشخصيات سياسية ووسائل إعلامية تريد استغلال هذه الأحداث للتسقيط السياسي، من خلال توجيه الاتهامات بشكل صريح أو ضمني لجهات محددة وبدون وجود أي دليل”.
وتوجه الشيخ الخزعلي إلى “جميع القوى والشخصيات السياسية المحترمة” راجيا منها: “توحيد الخطاب الوطني في رفض كل ماله مساس بالسيادة وزعزعة الأمن والسلم الأهلي، وكذلك في رفض مسألة استمرار الوجود العسكري الأجنبي الأمريكي والتركي وانتهاكهما للسيادة العراقية”.

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