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ملف معلومات: السعودية "عاصمة المخدرات" في الشرق الأوسط

رمز الخبر: ۶۲۳۲۶
تأريخ النشر: 29 January 2022

بالتماهي مع الاتهامات الأميركية والإسرائيلية لحزب الله بالتورط في تجارة المخدرات والجريمة المنظمة لتمويل "أنشطته الإرهابية"، تصرّ السعودية على توجيه أصابع الاتهام للحزب لدى اكتشاف كل محاولة تهريب حبوب مخدّرة إلى أراضيها، واستخدامها لتضييق الحصار على لبنان.
تعتبر السعودية بالمرتبة الأولى بين الدول العربية في تعاطي المخدرات وخصوصًا حبوب الكبتاغون، الأمر الذي استغلته السعودية سياسيًّا لتحقيق الأهداف الأمريكية-الإسرائيلية في تضييق الحصار على حزب الله في الداخل اللبناني.
وفي هذا الملف نستعرض معلومات حول عمليات تهريب الكبتاغون في السعودية مع الكميات المضبوطة وطرق تهريبها كما المتهمين بها، ونشرح فيه الخطة الأمريكية-السعودية ضد حزب الله بحجة المخدرات، كما نبيّن دور الوسائل الإعلامية اللبنانية كوسيلة لمساعدة الخطة الأمريكية – السعودية داخل لبنان.

 

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ملف معلومات: السعودية "عاصمة المخدرات" في الشرق الأوسط
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