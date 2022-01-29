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"حماس": تصريحات بينيت بشأن الدولة الفلسطينية صفعة للاهثين وراء سراب المفاوضات

عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" يرد على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت حول عدم السماح بقيام دولة فلسطينية.
رمز الخبر: ۶۲۳۲۴
تأريخ النشر: 29 January 2022

قال عضو المكتب السياسي لحركة  "حماس"، عزت الرشق، اليوم الجمعة، إنّ ‏"تصريحات رئيس حكومة العدو نفتالي بينت بأنّه لا يسمح بأي محادثات تؤدي إلى دولة فلسطينية، تكشف مجدداً حقيقة هذا العدو، وحربه ضد أرضنا وشعبنا".
وأكد الرشق أنّ "التصريحات صفعة للاهثين وراء سراب المفاوضات العبثية"، مشدداً على أنّ "الدولة الفلسطينية لا تُستجدى، وإنما ينتزعها شعبنا عنوة بصموده ومقاومته الباسلة، وهي آتية لا محالة".
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية كلام رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، الذي تعهد بعدم التخلي عن موقفه الرافض لإقامة دولة فلسطينية، قائلاً: "طالما أنا رئيس الحكومة فلن يكون هناك تطبيق لاتفاق أوسلو".
وقال بينيت في مقابلة أجرتها معه صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية: "أنا من الجناح اليميني، ومواقفي لم تتغير، ما زلت أعارض إقامة دولة فلسطينية وأدافع عن دولتنا، ولن أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية، ولست مستعداً للقاء أي من قادة السلطة الفلسطينية".
يذكر أن بينيت أعرب في أكثر من مناسبة عن رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية أنّ تلك التصريحات "مرفوضة وتعبر عن فكر استعماري رافض للسلام".

المصدر: وكالات + الميادين

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