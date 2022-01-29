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30% من أطفال اليمن المصابين بالسرطان مهددون بالموت

قال رئيس مركز علاج سرطان الدم للأطفال الدكتور عبدالرحمن الهادي ان أكثر من 30٪ من حالات الأطفال المصابين بسرطان الدم بحاجة للسفر للعلاج في الخارج ومهددون بالوفاة في ظل إغلاق مطار صنعاء الدولي .
رمز الخبر: ۶۲۳۲۰
تأريخ النشر: 29 January 2022

وأوضح الدكتور الهادي ان أعداد مرضى سرطان الدم من الأطفال في مركز علاجهم بالعاصمة بلغ قرابة 1300 حالة مرضية .. مشيراً الى ان عدد الاطفال المصابين ارتفع بشكل كبير خلال الخمس سنوات الماضية نتيجة القنابل المحرمة التي يستخدمها التحالف في قصف الاعيان المدنية في اليمن .
وذكر رئيس مركز سرطان الدم للأطفال ان المركز يستقبل ستقبل حالات سرطان دم الأطفال بشكل كبير من مختلف أنحاء البلاد بمعدل حالتين إلى 3 حالات مرضية أسبوعياً .
وأكد الدكتور الهادي ان المركز يفتقر للأدوية الداعمة ويعجز عن إجراء عمليات زراعة نخاع العظم بشكل كامل .. مشيراً الى المركز يعالج حالات أطفال اللوكيميا تحت ظروف طارئة وحساسة نتيجة النقص الحاد في الأدوية الحيوية والداعمة والكيميائية ذات الجودة المطلوبة .

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