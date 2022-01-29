النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

نجاة وزيرة العدل الليبية من محاولة اغتيال

تعرضت وزيرة العدل الليبية حليمة البوسيفي لـ"محاولة اغتيال" على طريق السواني في طرابلس.
رمز الخبر: ۶۲۳۱۹
تأريخ النشر: 29 January 2022

ونقلت "روسيا اليوم" عن مسؤول أمني قوله: إن "وزيرة العدل الليبية تعرضت لمحاولة اغتيال على طريق السواني بالقرب من العزيزية"، موضحا أن "سيارة "تويوتا" مصفحة اعترضت سيارة الوزيرة وأوقفتها وترجل منها شخص مسلح أطلق النار على السيارة لكن الأعيرة النارية لم تصبها"، وفقا لموقع "الساعة 25".
وأضاف أن عملية التحقيق في هذا الحادث جارية لمعرفة وتحديد ملابساته، حسب الموقع الليبي.
كما أكد من مكتب الإعلام بوزارة العدل في ليبيا استهداف سيارة البوسيفي بأعيرة نارية لكنها "لم تتعرض لأذى".
والشهر الماضي كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة وزيرة العدل حليمة البوسيفي بمتابعة ملف وزراء التعليم والثقافة الموقوفين، مؤكدا أهمية ضمان استقلال القضاء واحترام سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وأن تكون وفق صحيح القانون.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ملف معلومات: السعودية "عاصمة المخدرات" في الشرق الأوسط
لقاء الاحزاب في لبنان: سلاح المقاومة قوة لبنان الرادعة للاطماع الصهيونية
"حماس": تصريحات بينيت بشأن الدولة الفلسطينية صفعة للاهثين وراء سراب المفاوضات
بالصورة.. السيد الصدر يوجه تحذيرا في رسالة بخط يده
رويترز: السعودية سمحت بعبور طائرة نفتالي بينيت لزيارة الإمارات
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
30% من أطفال اليمن المصابين بالسرطان مهددون بالموت
نجاة وزيرة العدل الليبية من محاولة اغتيال
أجهزة أمن الاحتلال ترفض بيع منظومة 'القبة الحديدية' للإمارات
لبنان: بهاء الحريري يعلن ترشّحه للانتخابات النيابية المقبلة
نيويورك تايمز: إبن سلمان اتصل بنتنياهو في 2020 لتجديد تراخيص بيغاسوس
بوتين لماكرون: رد واشنطن والناتو لم يأخذ في الاعتبار الهواجس الأساسيّة لروسيا
ميقاتي: لن ندعو إلى مقاطعة سنية للإنتخابات
الشيخ ياسين: الاملاءات الخارجية تضغط على لبنان وتسعى لحرمانه من حقوقه
هل توقف تهديدات صنعاء بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات؟
ملف معلومات: السعودية "عاصمة المخدرات" في الشرق الأوسط
بالصور.. استهداف قاعدة فكتوريا العسكرية الامريكية في مطار بغداد الدولي
تونس..حكم قضائي بحق الغنوشي
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
الصراع الأمريكي-الروسي في أوكرانيا بين التصعيد والمناورات السياسية
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
الشيخ ياسين: الاملاءات الخارجية تضغط على لبنان وتسعى لحرمانه من حقوقه
في الثلوج.. الفلسطينيون يتصدون لمركبات شرطة الاحتلال
3 وفيات و803 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة
بالصورة.. السيد الصدر يوجه تحذيرا في رسالة بخط يده
نجاة وزيرة العدل الليبية من محاولة اغتيال
حكم الإعدام بحق 'صادق ثامر وجعفر سلطان' يفتقد للأدلة
25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
القراءة الإسرائيلية لتداعيات "عملية إعصار اليمن" على مسار التطبيع
رويترز: السعودية سمحت بعبور طائرة نفتالي بينيت لزيارة الإمارات