لبنان: بهاء الحريري يعلن ترشّحه للانتخابات النيابية المقبلة

أعلن بهاء الدين الحريري، اليوم الجمعة، أنّه سيخوض المعركة الانتخابية لـ"استعادة لبنان" وإكمال مسيرة والده رفيق الحريري.

وأكّد الحريري، في بيان، أنّ "أي تضليل أو تخويف من فراغ على مستوى أي مكوّن من مكوّنات المجتمع اللبناني يخدم فقط أعداء الوطن"، وأضاف متسائلاً "فما بالكم بالتخويف بالفراغ في أكبر طائفة في لبنان، والتي أنتمي إليها؟".

وأشار الحريري إلى أن "عائلة الشهيد رفيق الحريري الصغيرة، كما عائلته الكبيرة، لم ولا ولن تتفككا"، معلناً أنّه "سيخوض معركة استرداد الوطن، واسترداد سيادة الوطن من محتليها".

يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، تعليق عمله في الحياة السياسية، داعياً أعضاء التيار إلى اتخاذ الخطوة نفسها.

وفي تصريح له، بشأن الموقف من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، أعلن سعد الحريري عدم ترشحه لها، وعدم دعم أي عضو من التيار في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، "إنّنا حتماً لن ندعو الى المقاطعة السنية، ونعمل على ما فيه خير الطائفة. ومن يرغب في الترشح فليترشح"، مؤكِّداً أنَّ "الانتخابات ستجري في موعدها المحدد في الـ15 من أيار/مايو المقبل".

وقال إنَّ "التحديات الكبيرة، والتي تواجه لبنان واللبنانيين، تتطلّب أولاً وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية، ووحدة الصف الإسلامي".

ووقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، في الـ29 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، مرسوماً دعا فيه الهيئات الناخبة إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب في الـ15 من أيار/مايو للمقيمين، بينما ستجري الانتخابات في الـ12 من أيار/مايو للموظفين المشاركين في العملية الانتخابية، وفي الـ6 والـ8 من أيار/مايو لغير المقيمين بالأراضي اللبنانية.