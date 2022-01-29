النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۷مشاهدات
‍ پ

لبنان: بهاء الحريري يعلن ترشّحه للانتخابات النيابية المقبلة

بهاء الدين الحريري يعلن أنّه سيخوض المعركة الانتخابية لـ"استعادة لبنان"، وذلك بعد أيام من إعلان شقيقه سعد الحريري عزوفه عن الترشّح.
رمز الخبر: ۶۲۳۱۷
تأريخ النشر: 29 January 2022

أعلن بهاء الدين الحريري، اليوم الجمعة، أنّه سيخوض المعركة الانتخابية لـ"استعادة لبنان" وإكمال مسيرة والده رفيق الحريري. 
وأكّد الحريري، في بيان، أنّ "أي تضليل أو تخويف من فراغ على مستوى أي مكوّن من مكوّنات المجتمع اللبناني يخدم فقط أعداء الوطن"، وأضاف متسائلاً "فما بالكم بالتخويف بالفراغ في أكبر طائفة في لبنان، والتي أنتمي إليها؟". 
وأشار الحريري إلى أن "عائلة الشهيد رفيق الحريري الصغيرة، كما عائلته الكبيرة، لم ولا ولن تتفككا"، معلناً أنّه "سيخوض معركة استرداد الوطن، واسترداد سيادة الوطن من محتليها".
يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، تعليق عمله في الحياة السياسية، داعياً أعضاء التيار إلى اتخاذ الخطوة نفسها.
وفي تصريح له، بشأن الموقف من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، أعلن سعد الحريري عدم ترشحه لها، وعدم دعم أي عضو من التيار في هذا الاستحقاق الانتخابي.
وفي وقت سابق اليوم،  قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، "إنّنا حتماً لن ندعو الى المقاطعة السنية، ونعمل على ما فيه خير الطائفة. ومن يرغب في الترشح فليترشح"، مؤكِّداً أنَّ "الانتخابات ستجري في موعدها المحدد في الـ15 من أيار/مايو المقبل".
وقال إنَّ "التحديات الكبيرة، والتي تواجه لبنان واللبنانيين، تتطلّب أولاً وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية، ووحدة الصف الإسلامي".
ووقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، في الـ29 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، مرسوماً دعا فيه الهيئات الناخبة إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب في الـ15 من أيار/مايو للمقيمين، بينما ستجري الانتخابات في الـ12 من أيار/مايو للموظفين المشاركين في العملية الانتخابية، وفي الـ6 والـ8 من أيار/مايو لغير المقيمين بالأراضي اللبنانية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ملف معلومات: السعودية "عاصمة المخدرات" في الشرق الأوسط
لقاء الاحزاب في لبنان: سلاح المقاومة قوة لبنان الرادعة للاطماع الصهيونية
"حماس": تصريحات بينيت بشأن الدولة الفلسطينية صفعة للاهثين وراء سراب المفاوضات
بالصورة.. السيد الصدر يوجه تحذيرا في رسالة بخط يده
رويترز: السعودية سمحت بعبور طائرة نفتالي بينيت لزيارة الإمارات
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
30% من أطفال اليمن المصابين بالسرطان مهددون بالموت
نجاة وزيرة العدل الليبية من محاولة اغتيال
أجهزة أمن الاحتلال ترفض بيع منظومة 'القبة الحديدية' للإمارات
لبنان: بهاء الحريري يعلن ترشّحه للانتخابات النيابية المقبلة
نيويورك تايمز: إبن سلمان اتصل بنتنياهو في 2020 لتجديد تراخيص بيغاسوس
بوتين لماكرون: رد واشنطن والناتو لم يأخذ في الاعتبار الهواجس الأساسيّة لروسيا
ميقاتي: لن ندعو إلى مقاطعة سنية للإنتخابات
الشيخ ياسين: الاملاءات الخارجية تضغط على لبنان وتسعى لحرمانه من حقوقه
هل توقف تهديدات صنعاء بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات؟
ملف معلومات: السعودية "عاصمة المخدرات" في الشرق الأوسط
بالصور.. استهداف قاعدة فكتوريا العسكرية الامريكية في مطار بغداد الدولي
تونس..حكم قضائي بحق الغنوشي
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
الصراع الأمريكي-الروسي في أوكرانيا بين التصعيد والمناورات السياسية
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
الشيخ ياسين: الاملاءات الخارجية تضغط على لبنان وتسعى لحرمانه من حقوقه
في الثلوج.. الفلسطينيون يتصدون لمركبات شرطة الاحتلال
3 وفيات و803 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة
بالصورة.. السيد الصدر يوجه تحذيرا في رسالة بخط يده
نجاة وزيرة العدل الليبية من محاولة اغتيال
حكم الإعدام بحق 'صادق ثامر وجعفر سلطان' يفتقد للأدلة
25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
القراءة الإسرائيلية لتداعيات "عملية إعصار اليمن" على مسار التطبيع
رويترز: السعودية سمحت بعبور طائرة نفتالي بينيت لزيارة الإمارات