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اللواء رسول يكشف عن اهداف زيارة الكاظمي للحدود مع سوريا

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن القوات العراقية تعتمد على نفسها في تحصين الحدود، مشيراً إلى أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الحدود العراقية - السورية مهمة وتحمل رسائل عديدة.
رمز الخبر: ۶۲۳۰۸
تأريخ النشر: 28 January 2022

وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الزيارة كانت مهمة وفيها رسائل عديدة أهمها تواجد أعلى سلطة في القيادة العسكرية العليا للبلد والمتمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة"، لافتاً الى أن"زيارة الكاظمي تأتي للتأكد والمتابعة الدقيقة لتحصين الحدود خاصة أنه لا يزال هناك موقف مقلق في شمال شرق سوريا".
وأضاف أن "الزيارة تهدف أيضاً الى التأكد من التحكيمات التي أجريت بشكل دقيق ،إضافة الى أن تواجد القائد العام بين أبنائه وإخوانه من القوات المسلحة سواء من قوات الحدود أو قطعات الجيش أو القطعات الأخرى هو رسالة قوة ،ورسالة لرفع درجة التأهب والمعنويات"، مشيراً الى أن "القائد العام للقوات المسلحة أكد على أن يكون هناك استعداد قتالي من قبل القوات المسلحة العراقية".
وأوضح رسول أن "أي محاولات للعصابات الإرهابية فإن القوات المسلحة على استعداد لمواجهتها ومن يحاول التقرب للحدود العراقية السورية سيلقى رداً حازماً من قبل القطعات العسكرية"، مؤكداً أن "رسالة القائد العام للقوات المسلحة كانت واضحة بأن الإرهابيين لا مكان لهم داخل الأراضي العراقية ولا خارجها ،وإن حاولوا أن يخططوا أو يتعرضوا على الأراضي أو الحدود العراقية فسيكون هناك رد حازم وقوي".
ولفت الى أن "العراق يعتمد اليوم وبشكل كبير على قواته الأمنية وقوات الحدود وقطعات الجيش والقطعات الأخرى لتأمين وتحكيم وتحصين الحدود ،وستتم ملاحقة الإرهاب داخل الأراضي العراقية أو خارجها".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد زار يوم الأربعاء الماضي، الحدود العراقية–السورية واجتمع بقيادات عمليات غرب نينوى لمتابعة وضع الحدود العراقية السورية فيما أصدر عدة توجيهات تتعلق بأمن الحدود.

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