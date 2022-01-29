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في الثلوج.. الفلسطينيون يتصدون لمركبات شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 مواطنين بينهم 3 أشقاء من بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك بزعم إلقائهم كرات ثلج على مركبات تابعة لشرطة الاحتلال.
رمز الخبر: ۶۲۳۰۰
تأريخ النشر: 28 January 2022

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، 4 مواطنين بينهم 3 أشقاء من بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، بزعم إلقائهم كرات ثلج على مركبات تابعة لشرطة الاحتلال. 
وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء الثلاثة: عدي وعلاء وقصي داري، والشاب محمد هيثم مصطفى من منزل ذويهم خلال اقتحامها بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، اعتقلت قوات الاحتلال 45 فلسطينياً خلال مواجهات واسعة النطاق اندلعت في مناطق متفرقة من شرقي القدس المحتلة، وكان من بين المعتقلين شاب مقدسي بسبب رفعه علم فلسطين خلال احتفاء المواطنين بالثلوج.
وكان الشبان قد رفعوا العلم الفلسطيني على أسوار القدس احتفاءً بالثلوج. واكتست مدينة القدس بحلة بيضاء بعد التساقط الكثيف للثلوج على المدينة طوال ساعات ليل الأربعاء، واستمرت صباح الخميس.

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