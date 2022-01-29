النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

دعوات في امريكا لفعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني

أطلقت في الولايات المتحدة الأميركية، دعوة للمشاركة في فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، احتجاجا على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وكذلك احتجاجا على تهجير أبنا شعبنا في النقب.
رمز الخبر: ۶۲۲۹۶
تأريخ النشر: 28 January 2022

وحسبما نقلت وكالة انباء فارس, من المقرر تنظيم فعاليات في ولاية كاليفورنيا اليوم وأن تستمر لمدة ثلاثة أيام، يتخللها مسيرة مركبات تنديدا بسياسة التطهير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة القدس، والتهجير في النقب. كما ستعقد ندوات وحوارات مفتوحة واستضافة نشطاء للتحدث عن معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.

ونشرت شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمناصري وداعمي الشعب الفلسطيني للمشاركة بكثافة في مسيرة السيارات، للمطالبة بوقف اقتلاع الفلسطينيين من النقب، ووضع حد لهدم الاحتلال لمنازل المواطنين في الشيخ جراح والخليل، وإلغاء الصفة الخيرية عن الصندوق القومي اليهودي ومنظمات المستوطنين التي تحصل على اعفاءات ضريبية لتمويل اعمال العنف والتطهير العرقي ضد شعبنا.

المؤسسات الداعية نشرت عدة وسوم عبر موقعي تويتر وفيس بوك لجمع أكبر عدد من المشاركين.

مصدر : وكالة أنباء فارس

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ملف معلومات: السعودية "عاصمة المخدرات" في الشرق الأوسط
لقاء الاحزاب في لبنان: سلاح المقاومة قوة لبنان الرادعة للاطماع الصهيونية
"حماس": تصريحات بينيت بشأن الدولة الفلسطينية صفعة للاهثين وراء سراب المفاوضات
بالصورة.. السيد الصدر يوجه تحذيرا في رسالة بخط يده
رويترز: السعودية سمحت بعبور طائرة نفتالي بينيت لزيارة الإمارات
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
30% من أطفال اليمن المصابين بالسرطان مهددون بالموت
نجاة وزيرة العدل الليبية من محاولة اغتيال
أجهزة أمن الاحتلال ترفض بيع منظومة 'القبة الحديدية' للإمارات
لبنان: بهاء الحريري يعلن ترشّحه للانتخابات النيابية المقبلة
نيويورك تايمز: إبن سلمان اتصل بنتنياهو في 2020 لتجديد تراخيص بيغاسوس
بوتين لماكرون: رد واشنطن والناتو لم يأخذ في الاعتبار الهواجس الأساسيّة لروسيا
ميقاتي: لن ندعو إلى مقاطعة سنية للإنتخابات
الشيخ ياسين: الاملاءات الخارجية تضغط على لبنان وتسعى لحرمانه من حقوقه
هل توقف تهديدات صنعاء بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات؟