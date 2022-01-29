دعوات في امريكا لفعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني

أطلقت في الولايات المتحدة الأميركية، دعوة للمشاركة في فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، احتجاجا على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وكذلك احتجاجا على تهجير أبنا شعبنا في النقب.

وحسبما نقلت وكالة انباء فارس, من المقرر تنظيم فعاليات في ولاية كاليفورنيا اليوم وأن تستمر لمدة ثلاثة أيام، يتخللها مسيرة مركبات تنديدا بسياسة التطهير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة القدس، والتهجير في النقب. كما ستعقد ندوات وحوارات مفتوحة واستضافة نشطاء للتحدث عن معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.

ونشرت شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمناصري وداعمي الشعب الفلسطيني للمشاركة بكثافة في مسيرة السيارات، للمطالبة بوقف اقتلاع الفلسطينيين من النقب، ووضع حد لهدم الاحتلال لمنازل المواطنين في الشيخ جراح والخليل، وإلغاء الصفة الخيرية عن الصندوق القومي اليهودي ومنظمات المستوطنين التي تحصل على اعفاءات ضريبية لتمويل اعمال العنف والتطهير العرقي ضد شعبنا.

المؤسسات الداعية نشرت عدة وسوم عبر موقعي تويتر وفيس بوك لجمع أكبر عدد من المشاركين.

مصدر : وكالة أنباء فارس