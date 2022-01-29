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روسيا تطالب بالانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من سوريا

جدد ديمتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مطالبة موسكو جميع القوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير قانوني في سوريا بالانسحاب الفوري من هناك.
رمز الخبر: ۶۲۲۹۱
تأريخ النشر: 28 January 2022

وقال بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نطالب بالانسحاب الفوري من سوريا لجميع القوات الأجنبية الموجودة هناك بشكل غير قانوني.. من الواضح أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع مكافحة الإرهاب حتى على المستوى المحلي، ناهيك عن النطاق العالمي".
وشدد على أن "روسيا لن تتوقف عن مكافحة الإرهاب في سوريا بالتعاون مع سلطات البلاد".
وأضاف: "القوات السورية وبدعم من القوات الجوية الروسية تواصل البحث عن مسلحي داعش والقضاء عليهم في سوريا، وسيستمر ذلك".
وتابع: "في المناطق التي تتورط فيها الولايات المتحدة في سرقة النفط بشكل مباشر، هناك كارثة بيئية تتكشف، وفي الوقت ذاته، لا تقدم الأمم المتحدة أي تقييم لما يحدث".
من جهته، أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري أوليغ جورافليف، بأن "إرهابيين تمكنوا من الفرار من سجن في منطقة الحسكة السورية التي يسيطر عليها الأكراد".
وذكر أنه "تم تسجيل 4 عمليات إرهابية في محافظتي الرقة والحسكة شمال شرقي سوريا غير الخاضعة لسيطرة دمشق، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل".
بدورها، أقرت "قوات سوريا الديمقراطية"، بأن العشرات من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزالون يتحصنون في أجزاء من سجن الصناعة في مدينة الحسكة، رغم إعلانها الأربعاء عن استعادة السيطرة عليه بالكامل.

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