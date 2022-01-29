النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

لليوم الـ28.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، لليوم الـ28 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
رمز الخبر: ۶۲۲۸۸
تأريخ النشر: 28 January 2022

وتستمر المقاطعة تحت شعار "قرارنا حرية"، على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال ضدهم، حيث يقبع في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداري، من بينهم ثلاثةُ قاصرين والأسيرة شروق البدن.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدوا "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".
وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
وتُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.
وتُشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وخلال العام 2021، أصدرت سلطات الاحتلال حوالي (1600) أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ملف معلومات: السعودية "عاصمة المخدرات" في الشرق الأوسط
لقاء الاحزاب في لبنان: سلاح المقاومة قوة لبنان الرادعة للاطماع الصهيونية
"حماس": تصريحات بينيت بشأن الدولة الفلسطينية صفعة للاهثين وراء سراب المفاوضات
بالصورة.. السيد الصدر يوجه تحذيرا في رسالة بخط يده
رويترز: السعودية سمحت بعبور طائرة نفتالي بينيت لزيارة الإمارات
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
30% من أطفال اليمن المصابين بالسرطان مهددون بالموت
نجاة وزيرة العدل الليبية من محاولة اغتيال
أجهزة أمن الاحتلال ترفض بيع منظومة 'القبة الحديدية' للإمارات
لبنان: بهاء الحريري يعلن ترشّحه للانتخابات النيابية المقبلة
نيويورك تايمز: إبن سلمان اتصل بنتنياهو في 2020 لتجديد تراخيص بيغاسوس
بوتين لماكرون: رد واشنطن والناتو لم يأخذ في الاعتبار الهواجس الأساسيّة لروسيا
ميقاتي: لن ندعو إلى مقاطعة سنية للإنتخابات
الشيخ ياسين: الاملاءات الخارجية تضغط على لبنان وتسعى لحرمانه من حقوقه
هل توقف تهديدات صنعاء بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات؟