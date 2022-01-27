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بعد تحذيرات صنعاء.. "إكسبو دبي" يعلن عن تأجيل حفل كان مقرراً نهاية الشهر

معرض "إكسبو دبي" يعلن تأجيل حفل كان مقرراً في الـ 30 من كانون الثاني /يناير الحالي ويعزو ذلك إلى "ظروف طارئة".
رمز الخبر: ۶۲۲۸۶
تأريخ النشر: 27 January 2022

أعلن معرض "إكسبو دبي" تأجيل حفل كان مقرراً في الـ 30 من كانون الثاني /يناير الحالي ويعزو ذلك إلى "ظروف طارئة".
وأشار حساب المعرض في "تويتر" إلى أنه "سيُعلن عن موعد جديد للحفل قريباً على مواقع التواصل الاجتماعي".

ويأتي ذلك بعد أن وجّه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أمس الثلاثاء، تحذيراً لمعرض "إكسبو - دبي" في تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "إكسبو... معنا قد تخسر، ننصح بتغيّر الوجهة".

وأعاد وكيل وزارة الإعلام، نصر الدين عامر التغريدة، مرفِقاً إياها بالتعليق التالي: "يبدو أن دبي أجمل... هل ستشارك قواتنا في المعرض، وخصوصاً أنَّ لديها ما يستحقُّ العرض؟".
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبدالسلام، إنَّ "الإمارات لا تستطيع الوقوف على قدميها إلّا بعكازاتٍ أميركيةٍ، وهي تَجهد في تسوّل الدعم الأميركي"، مشيراً إلى أنَّ "الإمارات في غنى عن تسوّل الدعم الأميركي، بأن تخرج من المستنقع اليمني فعليّاً". 
وقبل ذلك، أعلنت القوّات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية إعصار اليمن الثانية رداً على تصعيد العدوان وجرائمه  في العمقين السعودي والإماراتي.
ويُعَدّ هذا الهجوم ثاني هجوم على الإمارات، بحيث استهدفت عملية "إعصار اليمن" الأولى، في الـ17 من كانون الثاني/يناير الحالي، مواقعَ حساسة في العمق الإماراتي، وهي صهاريج بترولية في منطقة مصفح "آيكاد 3"، قرب خزانات أدنوك، والإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.

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