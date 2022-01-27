افتتاح مركز إيواء جديد لإغاثة الأسر النازحة في الحسكة

واصلت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا بالتعاون مع الجهات الإغاثية الفرعية عملية إغاثة الأسر النازحة من الأحياء الجنوبية لمدينة الحسكة باتجاه المنطقة الآمنة وسط المدينة نتيجة حالة الانفلات الأمني وعمليات القصف التي يقوم بها الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” في محيط سجن الثانوية الصناعية.

وأفاد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف في تصريح صحفي بأنه تم افتتاح مسجد المصطفى في حي الصالحية بمدينة الحسكة مساء أمس لإيواء النازحين إضافة إلى المراكز الستة الأخرى التي تم افتتاحها منذ بدء نزوح الأهالي نتيجة القصف الأمريكي على الأحياء الجنوبية للمدينة.

ولفت خلف إلى أنه تم تقسيم العمل على الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات الغذائية والصحية ولوازم النظافة والألبسة وحليب الأطفال والفرشات والأغطية للعوائل المستهدفة مؤكدا ًأن المديرية والجهات الإغاثية لا تزال في حالة استنفار وجاهزية تامة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة والمساعدة للأسر النازحة.

وبين خلف أن وتيرة نزوح الأهالي من الأحياء الجنوبية انخفضت مع دخول اليوم السادس لحالة الفلتان الأمني والاشتباكات التي تدور بين الحين والآخر.

وشهدت الأحياء الجنوبية لمدينة الحسكة حركة نزوح منذ الـ 21 من الجاري باتجاه وسط المدينة عبر الممرات الآمنة التي فتحها الجيش العربي السوري لتأمين الأهالي الذين غادروا منازلهم بسبب تهديدات ميليشيا “قسد” والقصف الذي تقوم به قوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة بذريعة ملاحقة إرهابيين من تنظيم “داعش” هربوا من سجن الثانوية الصناعية بحي غويران.