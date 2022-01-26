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الخارجية السورية : دمشق لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونها

أعربت سورية عن استهجانها للمواقف والأكاذيب التي تضمنها بيان المجلس الأوروبي حول سورية والتي تعبر عن حالة الانفصال عن الواقع والانفصام الذي تعانيه مؤسسة الاتحاد الأوروبي مؤكدة أنها لن تسمح لهذا الاتحاد وغيره بالتدخل في شؤونها وإعاقة عملية توطيد الاستقرار في البلاد.
رمز الخبر: ۶۲۲۷۸
تأريخ النشر: 26 January 2022

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم “لقد بات جلياً أن هذه المؤسسة تفتقد لأدنى درجات الاستقلالية وارتضت لنفسها أن تكون تابعاً ومنفذاً للسياسات الأمريكية ما أفقدها هويتها وجعل منها كياناً هلامياً بلا لون أو طعم أو رائحة.
وتابع المصدر إن ما ورد في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي من أن “الصراع في سورية لم ينته ولا يزال مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار” سببه أولاً وأخيراً التدخلات الغربية في الشأن السوري والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة والمحاولات البائسة واليائسة لحفظ ماء الوجه بعد ترنح المخطط العدواني ضد سورية.
واضاف المصدر إن الجمهورية العربية السورية التي هزم شعبها وجيشها المجموعات الإرهابية وداعميها من قوى الغرب الاستعماري لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونها وإعاقة عملية توطيد الاستقرار في البلاد، وسورية في الأساس لا تعير أي اهتمام لمواقف هذا الاتحاد التي لا قيمة لها ولا تساوي الحبر الذي كتبت به.

المصدر: وكالة سانا

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