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ميقاتي يشكر سوريا والأردن بعد توقيع اتفاقية استيراد الطاقة

شكر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء الأردن وسوريا، بعد توقيع لبنان اتفاقية استيراد الطاقة مع البلدين.
رمز الخبر: ۶۲۲۷۵
تأريخ النشر: 26 January 2022

وقالت رئاسة الحكومة عبر "تويتر"، إن ميقاتي التقى وزيري الطاقة في الأردن صالح الخرابشة، وسوريا غسان الزامل، في حضور وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، لمناسبة توقيع لبنان اتفاقا لاستيراد الطاقة من الأردن عبر سوريا.
وقال ميقاتي: "نحن نشكر الأردن وسوريا لتعاونهما في إنجاز هذا المشروع الحيوي للبنان، والذي سيساعد على حل ازمة الكهرباء في لبنان"
وأضاف: "في الاوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، تأتي هذه الخطوة كمساهمة عملية مشكورة لحل ازماتنا المتركمة، وإننا نتطلع أيضا إلى إنجاز الخطوات اللازمة لاستجرار الغاز من مصر في اقرب وقت".

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