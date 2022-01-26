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تم التحديث في:
20:10
Wednesday 26 January 2022
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عمومی
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انفوغراف: عمليات اعصار اليمن
رمز الخبر:
۶۲۲۶۷
تأريخ النشر:
26 January 2022
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