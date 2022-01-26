موسكو: واشنطن تدفع أوكرانيا إلى اتخاذ إجراءات متهورة في دونباس

"رصدنا قيام التشكيلات الأوكرانية المسلّحة في منطقة ما يسمى بعملية القوات المشتركة بتدابير الإعداد للهجوم".

قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، اليوم الثلاثاء، إنَّ الولايات المتحدة تدفع كييف إلى اتخاذ إجراءات متهورة ضد روسيا في دونباس، وترتيب استفزازات بغرض إثارة الاضطراب في أوكرانيا.

وفي السياق عينه، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأحد الفائت، بأن "روسيا لا تستبعد المزيد من التلاعب بالمعلومات والاستفزازات على نطاق واسع، كما لا تستبعد القيام باستفزازات عسكرية تعدّها الدول الغربية في أوكرانيا".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان إدارة الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد أن "الأمن الأوكراني يعد لهجوم في دونباس".

وقال المتحدث باسم شرطة دونيتسك: "رصدنا قيام التشكيلات الأوكرانية المسلّحة في منطقة ما يسمى بعملية القوات المشتركة بتدابير الإعداد للهجوم".