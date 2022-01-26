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اختيار ناقد إيراني حكما في مهرجان برلين السينمائي

وسليمان زاده هو الناقد الإيراني الوحيد في تاريخ السينما الإيرانية الذي حكم في ثلاثة مهرجانات سينمائية عالمية، منها غوتنبرغ في السويد وكان في فرنسا وبرلين في ألمانيا.
رمز الخبر: ۶۲۲۶۲
تأريخ النشر: 26 January 2022

انتخب الناقد الايراني "حامد سليمان زادة" في لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبرسي"، في مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ72.

وسيشارك المؤلف والناقد والأستاذ السينمائي الايراني سلیمان‌زاده في هذا المهرجان الى جانب اثنين من أبرز نقاد السينما العالمية، وهما "ألكسندر توزوارت" من هولندا و"بيتينا هيرش" من ألمانيا.

وسليمان زاده هو الناقد الإيراني الوحيد في تاريخ السينما الإيرانية الذي حكم في ثلاثة مهرجانات سينمائية عالمية، منها غوتنبرغ في السويد وكان في فرنسا وبرلين في ألمانيا.

وتأسس الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبرسي" عام 1930 ولديه أعضاء في أكثر من 55 دولة.

وسيقام مهرجان برلين السينمائي في الفترة من 10 إلى 20 فبراير 2022.

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