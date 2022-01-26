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الادميرال ايراني:

القوة البحرية الايرانية اصبحت قوة حاسمة في المنطقة

نحن نسعى للمشاركة في تمرينات عسكرية مشتركة كل عام لرفع راية الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدسة في مختلف بحار العالم.
رمز الخبر: ۶۲۲۶۱
تأريخ النشر: 26 January 2022

اكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني بان هذه القوة اصبحت قوة حاسمة في المنطقة في مختلف المجالات.

وقال الادميرال ايراني في كلمته مساء الثلاثاء خلال مهرجان الاناشيد العام للقوة البحرية المقام في مدينة مشهد شمال شرق ايران: ان الاعداء اليوم يحاولون اخراجنا من الساحة لكن حلمهم هذا سيقبر معهم.

وقال قائد القوة البحرية في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" حول المناورات البحرية المشتركة 2022 التي جرت يوم الخميس الماضي بمشاركة قطع بحرية وطيران تابعة للقوات البحرية الايرانية والروسية والصينية في منطقة شمال المحيط الهندي على مساحة 17 الف كم مربع وبشعار "معا من اجل السلام والامن": في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول لتعريف احادية القطب في العالم فان هذه الدول المستقلة الثلاث تعمل معا كدول مؤثرة في جميع المجالات الجيوسياسية الاقليمية.

واضاف: لقد قدمنا للعالم انموذجا يتمثل بان تقف الدول الى جانب بعضها بعضا مع التزام الاحترام لارساء الامن في العالم ذلك لان القوة البحرية الايرانية اليوم تعمل على بعد ما لا يقل عن 2 الف كم على حراسة وتوفير الامن لشريان البلاد الاقتصادي.

وقال الادميرال ايراني: نحن نسعى للمشاركة في تمرينات عسكرية مشتركة كل عام لرفع راية الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدسة في مختلف بحار العالم.

واشار الى انه على مدى الاعوام الـ 43 من تاسيس الجمهورية الاسلامية تبلور المثلث المقيت المتمثل بالتآمر والحظر والتهديد، وقال: ان القوة البحرية تمكنت في ظل الاستفادة من الطاقات العلمية للنخب والعلماء وشباب البلاد من تحديث معداتها وتزويدها بتكنولوجيا اليوم لانه ينبغي ان نحضر بفاعلية على الساحة الدولية.

واشار الى تاكيدات سماحة قائد الثورة الاسلامية بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي وقال: اننا نسعى للاستفادة من لغة الآلة بافضل صورة ممكنة وان نرفع تسليحاتنا ومعداتنا على اساس الذكاء الاصطناعي الى درجة من القوة بحيث نكون قادرين على الرد الجاد وفي وقته المناسب في مواجهة تهديدات دول الاستكبار.

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