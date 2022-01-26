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وزير الاتصالات المالي يؤكد رغبة بلاده بتطوير التعاون مع ايران

واوضح وزير الاتصالات المالي بانه سيعلن لواحة "فاوا" عن طريق سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية حاجات بلاده في مجال الواحات العلمية والتكنولوجية.
رمز الخبر: ۶۲۲۶۰
تأريخ النشر: 26 January 2022

اكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي وتحديث التنظيمات الحكومية بدولة مالي هارون ممدو تورة، رغبة بلاده بتطوير التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال تورة خلال اجتماع افتراضي الثلاثاء مع مسؤولي واحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (فاوا) في محافظة البرز غرب العاصمة الايرانية طهران: انني على ثقة بان البلدين مالي وايران سيطلقان تعاونا جيدا في ضوء الطاقات والامكانيات التي يمتلكانها.

واشار الى حاجة بلاده في مجالات التكنولوجيا الحديثة من ضمنها "آي سي تي" والنانو، داعيا الى الاستفادة من طاقات واحة "فاوا" في اطار التوقيع على اتفاقية مشتركة تكون محاورها الرئيسية قضايا مثل التعليم ونقل الخبرة والتكنولوجيا والمعدات اللازمة.

واوضح وزير الاتصالات المالي بانه سيعلن لواحة "فاوا" عن طريق سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية حاجات بلاده في مجال الواحات العلمية والتكنولوجية.

من جانبه قال رئيس واحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (فاوا) محمد جعفر صديق دامغاني زادة في هذا الاجتماع الافتراضي: ان هذه الواحة تقع على مساحة 22 هكتارا وتضم نحو 60 شركة ناشطة في مجالات الاتصالات والاقتصاد الرقمي و"آي سي تي".

واشار الى ان هذه الواحة تمتلك خبرة 20 عاما في مجال تصميم وتدشين الواحات العلمية في ايران معلنا الاستعداد للتعاون مع دولة مالي في مجال تدريب الكوادر البشرية وتصميم وتدشين الواحات التكنولوجية في مالي وكذلك وسائر مجالات التعاون ومن ضمنها تدشين القواعد التصديرية وتاسيس وتطوير الشركات التكنولوجية المشتركة وتنظيم ملتقيات مشتركة لتبادل المعلومات.

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