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ايران تستعيد حق التصويت في منظمة الامم المتحدة

وكانت كوريا الجنوبية قد سددت اكثر من 18 مليون دولار من الاصول الايرانية المجمدة لديها بذريعة الحظر، بدل رسم العضوية المتاخر والمستحق على ايران لمنظمة الامم المتحدة.
رمز الخبر: ۶۲۲۵۱
تأريخ النشر: 25 January 2022

ابلغ امين عام منظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش في رسالة الى رئيس الجمعية العامة عن تسديد الجمهورية الاسلامية الايرانية رسم العضوية للمنظمة الدولية.

واعلن غوتيريش في الرسالة رسميا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية سددت المبلغ اللازم للخروج من قائمة الدول المشمولة بالمادة 19 والتي تفقد الدول بموجبها حق التصويت.

وكان سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية مجيد تخت روانجي قد اعلن مساء السبت بالتوقيت المحلي لنيويورك عن تسديد الدين المستحق على ايران لمنظمة الامم المتحدة و فور الاستلام سيعود حق التصويت للبلاد بداية الاسبوع الميلادي (الاثنين).

وكانت كوريا الجنوبية قد سددت اكثر من 18 مليون دولار من الاصول الايرانية المجمدة لديها بذريعة الحظر، بدل رسم العضوية المتاخر والمستحق على ايران لمنظمة الامم المتحدة.

يذكر انه وبسبب اجراءات الحظر الاميركية الظالمة المفروضة لم تتمكن الجمهورية الاسلامية الايرانية للعام الثاني على التوالي من تسديد رسم العضوية المتعلق بها لمنظمة الامم المتحدة.

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