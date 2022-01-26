منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود ايران في مجال مكافحة الملاريا

واكد على امكانية إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح سنويا مع الاستخدام الواسع النطاق لأول لقاح ضد الملاريا في العالم .

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تدروس آدهانوم" بجهود إيران للسیطرة على مرض الملاريا قائلا لم تسجل إيران أي إصابة بالملاريا منذ ثلاث سنوات متتالية.

وقال تدروس آدهانوم أن إيران لم تسجل أي حالات جديدة للإصابة بالملاريا منذ ثلاث سنوات متتالية مضیفا أن منظمة الصحة العالمية اعترفت بالصين والسلفادور على أنهما دولتان "خالية من الملاريا" خلال العام الماضي.

واعتبر العام 2021، عامًا تاريخيًا من حيث الأمراض المعدية، واكد على امكانية إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح سنويا مع الاستخدام الواسع النطاق لأول لقاح ضد الملاريا في العالم .