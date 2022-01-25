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الطيران الأميركي يدمر مبان ومؤسسات في الحسكة شمال شرقي سوريا

غارات أميركية على جامعة الفرات الحكومية في الحسكة السورية تزامناً معَ استمرار الاشتباكات بين قسد وداعش في محيط سجن غويران.
رمز الخبر: ۶۲۲۳۸
تأريخ النشر: 24 January 2022

أفاد مراسل "سانا" في الحسكة، اليوم الإثنين، بأن طيران الاحتلال الأميركي قصف مبنى رئاسة فرع جامعة الفرات بالمدينة ما أدى لتدمير مرآب الآليات فيه.

وأضاف المراسل أن طيران الاحتلال الأميركي أقدم على قصف عدة نقاط في محيط الصوامع بمركز حبوب غويران بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية.

يأتي ذلك فيما كانت أفادت مصادر الميادين في سوريا بوقوع اشتباكات عنيفة بين"قسد" و"داعش" في محيط سجن الصناعة ومقبرة غويران في الحسكة. وأضافت المصادر أنّ قوات سوريا الديمقراطية فشلت حتى الآن في دخول سجن الصناعة الذي يتحصّن فيه مسلحو "داعش"، مشيرةً إلى أنّ التنظيم تمكّن من قطع جزء من طريق الستين نارياً في الجزء الشرقي من حي غويران.

كما أوضحت أنّ "طائرات التحالف الأميركي قصفت عدداً من المواقع المحيطة بسجن الصناعة ومقبرة غويران"، مبيّنةً أنّ "قسد" تطالب عبر مكبّرات الصوت عناصر "داعش" بإلقاء السلاح والاستسلام لها.

من جهته أصدر تنظيم "داعش" بياناً، أكد فيه تمكنه من "تحرير 800 من سجناء سجن الصناعة، مع قتل 200 من عناصر قسد"، كما أصدر أيضاً تسجيلاً مصوّراً أظهر تمكّنه من احتجاز نحو 23 عنصراً من "قسد".

واستهدفت طائرات التحالف الدولي مشغل الخياطة العسكري التابع لـ"قسد" في محيط سجن الصناعة بعدّة غارات جوية، كما استهدفت أمس أيضاً مبنى المعهد التقني بالكامل في مدينة الحسكة، بذريعة تحصّن فارّين من سجن الثانوية الصناعية فيه، في الوقت الذي فرضت فيه "قسد" المدعومة منها حظراً كلياً على مدينة الحسكة، ومنعت الدخول إليها والخروج منها.

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