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القوات المسلحة اليمنية تعلن عن عملية واسعة استهدفت العمقين الاماراتي والسعودي ردا على تصعيد العدوان

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية “إعصار اليمن الثانية” “رداً على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وجرائمهِ بحق الشعب اليمني العزيز.
رمز الخبر: ۶۲۲۳۲
تأريخ النشر: 24 January 2022

وقالت القوات المسلحة في بيان، اليوم الاثنين، إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير تفذا عملية عسكرية واسعة “عملية إعصار اليمن الثانية”، استهدفت العمقين السعودي والإماراتي.

وأضافت أنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الاماراتية ابوظبي بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ البالستية نوع
“ذو الفقار”، اضافة الى استهداف مواقع حيوية وهامة في دبي بعددٍ كبيرٍ من الطائرات المسيرة نوع “صماد 3”.

كما أعلنت القوات المسلحة دك عددٍ من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق سعودية أخرى بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرة نوع “صماد 1” و “قاصف 2 كي”، فضلاً عن استهداف مواقع حيوية وحساسة في جيزان وعسير بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ البالستية.

وأكدت أن عملية “إعصار اليمن الثانية” حققت أهدافها بدقةٍ عالية، وقالت إنها وهي تعلن عن هذه العملية، “تؤكد القوات المسلحة جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمةِ ومواجهة التصعيد بالتصعيد”.

وجددت نصحها “للشركات الأجنبية والمستثمرين في دويلة الاماراتِ بمغادرتها كونها أصبحت دولة غير آمنة، وهي معرضة للاستهداف بشكلٍ مستمرٍ طالما استمرت في عدوانها وحصارها للشعب اليمني”.

يأتي ذلك بعد تداول وسائل الاعلام الموالية لقوى العدوان أخبار عن استهداف يمني بعدة صواريخ بالستية للعمقين السعودي والاماراتي، والحديث عن سقوط صاروخ في المنطقة الصناعية في جيزان جنوب السعودية ما أدى إلى أضرار في الموقع المستهدف، ثم الاعلان عن سقوط صاروخين في محيط أبو ظبي دون إيراد تفاصيل إضافية، فيما تحدثت بعض المصادر عن دوي اربع انفجارات في العاصمة الاماراتية وتوقف الحركة في مطارها.

المصدر: موقع المنار

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