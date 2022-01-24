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أوليانوف: نسعى لضمان مستقبل تنفيذ الاتفاق النووي

لا أعرف ما إذا كان من الممكن التوصل إلى ذلك في أوائل فبراير ، لكننا نتخذ جميع الخطوات اللازمة لتسريع عملية التفاوض.
رمز الخبر: ۶۲۲۳۱
تأريخ النشر: 24 January 2022

اشار رئيس الوفد الروسي لمفاوضات فيينا ميخائيل اوليانوف إلى تجربة إيران السلبية جراء سياسة الضغوط الاميركية القصوى، وقال أن الدول المشاركة في المفاوضات تحاول ضمان مستقبل تنفيذ الاتفاق النووي.

وافاد كبير المفاوضين الروس في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" عقب انتهاء اجتماع مجموعة 4 + 1 مع ايران ردا على سؤال حول ما اذا كان يمكن الوثوق بالاطراف الغربية في المفاوضات نظرا للإجراءات الأميركية أحادية الجانب واللاقانونية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي: نتفهم تمامًا الصعوبات والتجربة السلبية لإيران نتيجة سياسة الضغوط القصوى الأميركية، ومن الطبيعي انه خلال المفاوضات ناخذ هذه القضية بنظر الاعتبار لضمان تحسين الوضع فيما يتعلق بقضية التحقق.

وقال الدبلوماسي الروسي حول مسيرة المفاوضات: المشاورات السياسية تجري خطوة بخطوة، وقد عقدنا لقاءات مفيدة بأشكال مختلفة بين المشاركين.

وأشار إلى اجتماع الاحد لمجموعة 4 + 1 وإيران ، وقال إن الطرفين ناقشا واحدة من أهم القضايا ذات الأولوية القصوى في هذا الاجتماع.

ولم يوضح أوليانوف تفاصيل الاجتماع ، لكنه أضاف أن المفاوضات جارية وأن الاجتماعات ستستمر غدًا. نحن نتقدم خطوة خطوة.

وفي جانب آخر من تصريحاته ، قال أوليانوف إن روسيا تعارض فرض مهل زمنية مصطنعة ، لكنها تتفق مع الانتهاء من مفاوضات فيينا في أقرب وقت ممكن.

واضاف: إن المفاوضات لا يمكن أن تستمر لأشهر ويجب أن ننهي المفاوضات بحلول فبراير.

وقال الدبلوماسي الروسي: لا أعرف ما إذا كان من الممكن التوصل إلى ذلك في أوائل فبراير ، لكننا نتخذ جميع الخطوات اللازمة لتسريع عملية التفاوض.

يذكر ان الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا حول رفع الحظر عن ايران كانت قد بدات في 27 ديسمبر ، وتؤكد غالبية الوفود بأنه تم إحراز تقدم في المفاوضات.

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