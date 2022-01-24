الشيخ الخزعلي: الاطار التنسيقي مستمر بوحدته للعبور بالعراق الى بر الامان

الإطار التنسيقي مستمر بوحدته، ممارس لدوره في عمل كل ما يستطيع عمله للعبور بالعراق وشعبه إلى بر الأمان”.

اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ان الإطار التنسيقي مستمر بوحدته للعبور بالعراق وشعبه إلى بر الأمان.

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة له “الإطار التنسيقي، قوة سياسية حقيقية، مثل تطلعات الملايين من أبناء الشعب العراقي الحر الكريم، ومواقفه الهادئة ورسائله التصالحية سببها أن قوى الإطار التنسيقي تدرك حجم المشروع المعادي للعراق وشعبه، وتعرف ماذا يخطط لأبناء الوطن الواحد والمذهب الواحد، وهي حكمة وشجاعة وليست ضعفأ أو تهاونا كما قد يشتبه البعض،

واضاف: الإطار التنسيقي مستمر بوحدته، ممارس لدوره في عمل كل ما يستطيع عمله للعبور بالعراق وشعبه إلى بر الأمان”.

المصدر: العهد نيوز