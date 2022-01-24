النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

الشيخ الخزعلي: الاطار التنسيقي مستمر بوحدته للعبور بالعراق الى بر الامان

الإطار التنسيقي مستمر بوحدته، ممارس لدوره في عمل كل ما يستطيع عمله للعبور بالعراق وشعبه إلى بر الأمان”.
رمز الخبر: ۶۲۲۲۸
تأريخ النشر: 24 January 2022

اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ان الإطار التنسيقي مستمر بوحدته للعبور بالعراق وشعبه إلى بر الأمان.

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة له “الإطار التنسيقي، قوة سياسية حقيقية، مثل تطلعات الملايين من أبناء الشعب العراقي الحر الكريم، ومواقفه الهادئة ورسائله التصالحية سببها أن قوى الإطار التنسيقي تدرك حجم المشروع المعادي للعراق وشعبه، وتعرف ماذا يخطط لأبناء الوطن الواحد والمذهب الواحد، وهي حكمة وشجاعة وليست ضعفأ أو تهاونا كما قد يشتبه البعض،

واضاف: الإطار التنسيقي مستمر بوحدته، ممارس لدوره في عمل كل ما يستطيع عمله للعبور بالعراق وشعبه إلى بر الأمان”.

المصدر: العهد نيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
أوليانوف: نسعى لضمان مستقبل تنفيذ الاتفاق النووي
غريب آبادي: السياسة الأمريكية لمكافحة الإرهاب فاشلة
محافظ الحسكة: الاشتباكات بين قسد وداعش مستمرة.. وأمريكا تدير الطرفين لتبرير استمرار وجودها الاحتلالي
الشيخ الخزعلي: الاطار التنسيقي مستمر بوحدته للعبور بالعراق الى بر الامان
أزمةُ الحليب في لبنان ودور العقوبات الأمريكية في هذه الأزمة
الايرانية "مريم بحرالعلومي" تنال جائزة افضل صانعة أفلام من مهرجان دكا السينمائي
يأس الاعداء مؤشر للجهوزية الكاملة لقواتنا المسلحة
الرئيس الايراني: على المسؤولين اغتنام موقعهم لخدمة الشعب
التنویر يعتبر من اهم مجالات الجهاد في عصرنا الحاضر
مولد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).. عيد الأم ويوم المرأة في إيران
إيران ثاني منتج في العالم لعقار نانوي مضاد لسرطان الثدي
"الجهاد الاسلامي" تستنكر جرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني
موسكو: عنصر الوقت ينبغي ان لا يشكل العنصر الاساس في حسم نتيجة المفاوضات
عبد السلام: المجازر والجرائم لن تثني الشعب اليمني عن الدفاع والمواجهة بكل الوسائل الممكنة والمشروعة
الحسني: الرد اليمني على مجازر الامارات بحق اليمنيين قادم ولن تكون ابو ظبي قادرة على استيعابه
مولد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).. عيد الأم ويوم المرأة في إيران
لماذا تقلق "إسرائيل" من تطور العلاقات الإيرانية ـ الصينية - الروسية؟
بعد إعلانها "دويلة غير آمنة".. الإمارات تمنع تحليق الطائرات من دون طيّار
الجزائر: موعد القمة العربية لم يحدد بعد والحديث عن تأجيلها مغالطة
وزير خارجية الكويت من بيروت: التحرك الكويتي تجاه لبنان هو تحرك خليجي
وزير النفط: وقعنا اتفاقيات ووثائق مهمة مع الجانب الروسي
تظاهرة حاشدة في غزة دعمًا لليمن
إيران ثاني منتج في العالم لعقار نانوي مضاد لسرطان الثدي
الحسني: الرد اليمني على مجازر الامارات بحق اليمنيين قادم ولن تكون ابو ظبي قادرة على استيعابه
الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الأخيرة لتحالف العدوان على اليمن
آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي
"الجهاد الاسلامي" تستنكر جرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني
موسكو: عنصر الوقت ينبغي ان لا يشكل العنصر الاساس في حسم نتيجة المفاوضات
عبد السلام: المجازر والجرائم لن تثني الشعب اليمني عن الدفاع والمواجهة بكل الوسائل الممكنة والمشروعة
الشيخ الخزعلي: الاطار التنسيقي مستمر بوحدته للعبور بالعراق الى بر الامان