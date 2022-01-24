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الايرانية "مريم بحرالعلومي" تنال جائزة افضل صانعة أفلام من مهرجان دكا السينمائي

ويتمتع فيلم شهربانو بطابع الأمومة و يتناول المضامين الاجتماعية على أساس قصة صراع داخل الأسرة.
رمز الخبر: ۶۲۲۲۶
تأريخ النشر: 24 January 2022

فازت المخرجة الايرانية مريم بحر العلومي بجائزة أفضل صانعة افلام من مهرجان دكا السينمائي الدولي عن فيلمها "شهربانو" (lady of the city) .

وأقيمت الدورة العشرين من مهرجان دكا السينمائي في بنغلاديش في الفترة من 15 إلى 23 يناير 2022.

وفازت بحرالعلومي (مواليد 1985 ومتخرجة فرع السينما)، بجائزة أفضل صانعة افلام عن فيلمها الشهير "شهربانو" في هذا المهرجان.

والمخرجة مريم بحرالعلومي هي ابنة الفنان والناقد السينمائي الايراني الراحل ابراهيم بحرالعلومي، اشتهرت باخراج الافلام الروائية القصيرة.

سبق وأن شارك فيلم شهربانو في مهرجان "المشمش الذهبي" في أرمينيا وفي قسم مسابقة "السعادة" لمهرجان فجر السينمائي الايراني الثامن والثلاثين ولفت انتباه النقاد والجمهور.

وجاء في مخلص شهربانو: من اسوأ العقوبات أن تحبس نفسك للأبد في خطأ غير مقصود أو رغبة خاطئة، كما لو أنه ليس هناك طريق للعودة أو للمضي قدما كأن ليس هناك مكان للبقاء فيه أو الذهاب إليه.

ويتمتع فيلم شهربانو بطابع الأمومة و يتناول المضامين الاجتماعية على أساس قصة صراع داخل الأسرة.

وشارك في بطولة الفيلم كل من فرشته صدرعرفايي، وبهناز جعفري، وكلاره عباسي، وسامان صفاري، ومحمد ولي زادكان، ويوسف تيموري، وترنم كاظمي، وبهرنك علوي ومه لقا باقر.

ويقام مهرجان دكا السينمائي الدولي (DIFF ) الذي تأسس عام 1992 ، كل سنتين في مدينة دكا البنغلاديشية.

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