النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۹مشاهدات
‍ پ

الرئيس الايراني: على المسؤولين اغتنام موقعهم لخدمة الشعب

وكذلك الاحتفاء بيوم المرأة ويوم الأم والذكرى السنوية لولادة الامام الخميني (رض) مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية.
رمز الخبر: ۶۲۲۲۴
تأريخ النشر: 24 January 2022

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، أنه على المسؤولين ان يغتنموا موقعهم في المسؤولية لخدمة الشعب، وأن يكون الاداء في خدمة الآخرين في ضوء التقرب الى الله.

جاء ذلك في تصريح للرئيس آية الله رئيسي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء مساء الاحد، قدم فيه التهنئة بمناسبة ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وكذلك الاحتفاء بيوم المرأة ويوم الأم والذكرى السنوية لولادة الامام الخميني (رض) مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال: مثلما اعتبر قائد الثورة الاسلامية اليوم إحد تجليات المجتمع الفاطمي بأنه يتمثل في خدمة المحتاجين ومساعدتهم بإخلاص ودون منة، لذلك فإن على المسؤولين ان يغتمنوا موقعهم في المسؤولية لخدمة الشعب، وأن يكون الاداء لخدمة الآخرين في ضوء التقرب الى الله.

كما أكد رئيس الجمهورية في جانب آخر من حديثه ضرورة أحياء بحيرة ارومية الواقعة شمال غرب ايران، وأوعز الى وزيري الطاقة والجهاد الزراعي ورئيس منظمة البيئة بمتابعة هذا الموضوع.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
أوليانوف: نسعى لضمان مستقبل تنفيذ الاتفاق النووي
غريب آبادي: السياسة الأمريكية لمكافحة الإرهاب فاشلة
محافظ الحسكة: الاشتباكات بين قسد وداعش مستمرة.. وأمريكا تدير الطرفين لتبرير استمرار وجودها الاحتلالي
الشيخ الخزعلي: الاطار التنسيقي مستمر بوحدته للعبور بالعراق الى بر الامان
أزمةُ الحليب في لبنان ودور العقوبات الأمريكية في هذه الأزمة
الايرانية "مريم بحرالعلومي" تنال جائزة افضل صانعة أفلام من مهرجان دكا السينمائي
يأس الاعداء مؤشر للجهوزية الكاملة لقواتنا المسلحة
الرئيس الايراني: على المسؤولين اغتنام موقعهم لخدمة الشعب
التنویر يعتبر من اهم مجالات الجهاد في عصرنا الحاضر
مولد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).. عيد الأم ويوم المرأة في إيران
إيران ثاني منتج في العالم لعقار نانوي مضاد لسرطان الثدي
"الجهاد الاسلامي" تستنكر جرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني
موسكو: عنصر الوقت ينبغي ان لا يشكل العنصر الاساس في حسم نتيجة المفاوضات
عبد السلام: المجازر والجرائم لن تثني الشعب اليمني عن الدفاع والمواجهة بكل الوسائل الممكنة والمشروعة
الحسني: الرد اليمني على مجازر الامارات بحق اليمنيين قادم ولن تكون ابو ظبي قادرة على استيعابه
مولد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).. عيد الأم ويوم المرأة في إيران
لماذا تقلق "إسرائيل" من تطور العلاقات الإيرانية ـ الصينية - الروسية؟
بعد إعلانها "دويلة غير آمنة".. الإمارات تمنع تحليق الطائرات من دون طيّار
الجزائر: موعد القمة العربية لم يحدد بعد والحديث عن تأجيلها مغالطة
وزير خارجية الكويت من بيروت: التحرك الكويتي تجاه لبنان هو تحرك خليجي
وزير النفط: وقعنا اتفاقيات ووثائق مهمة مع الجانب الروسي
تظاهرة حاشدة في غزة دعمًا لليمن
إيران ثاني منتج في العالم لعقار نانوي مضاد لسرطان الثدي
الحسني: الرد اليمني على مجازر الامارات بحق اليمنيين قادم ولن تكون ابو ظبي قادرة على استيعابه
الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الأخيرة لتحالف العدوان على اليمن
آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي
"الجهاد الاسلامي" تستنكر جرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني
موسكو: عنصر الوقت ينبغي ان لا يشكل العنصر الاساس في حسم نتيجة المفاوضات
عبد السلام: المجازر والجرائم لن تثني الشعب اليمني عن الدفاع والمواجهة بكل الوسائل الممكنة والمشروعة
الشيخ الخزعلي: الاطار التنسيقي مستمر بوحدته للعبور بالعراق الى بر الامان