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قائد الثورة الاسلامية:

التنویر يعتبر من اهم مجالات الجهاد في عصرنا الحاضر

وأكد سماحته انه وفي مواجهة هذا التصرف الشيطاني يجب ان يتسائل منشدو و ذاكرو مناقب اهل البيت (ع) أين يقفون في حرب بلا هوادة بين الحق والباطل والكذب والحقيقة وكيف يستطيعون نشر قيم ومبادئ الثورة الاسلامية.
رمز الخبر: ۶۲۲۲۳
تأريخ النشر: 24 January 2022

اعتبر سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في معرض اشارته الى مختلف مجالات الجهاد بما فيها الجهاد العسكري والعلمي وتقديم الخدمات الاجتماعية، اعتبر التبيين والتنوير من اهم مجالات الجهاد في عصرنا الحاضر.

واضاف سماحة قائد الثورة الاسلامية يوم الاحد خلال استقباله جمعا من منشدي وذاكري مناقب اهل البيت (ع) ان السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام جسدت قيما اخلاقية مؤكدا ان العمل في سبيل الله وخدمة عباد الله وموقعها الممتاز في يوم المباهلة والوقوف بوجه الباطل يعتبر من خصائص فريدة وبارزة للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام والتي اشار اليها القرآن بوضوح.

وحول مختلف مجالات الجهاد اكد سماحة آية الله العظمى السيد على الخامنئي ان الجهاد يعني العمل على مواجهة العدو ويجب تحديد مجالات الجهاد بشكل دقيق فعلى سبيل المثال ان تقديم الخدمات الاجتماعية للشعب في الظروف التي يسعي فيها العدو وراء ممارسة اقصى الضغوط الاقتصادية ضد شعبنا كي يجره الى مواجهة النظام الاسلامي، يعتبر جهادا قيما.

وعلق سماحته على مساعي العدو واسعة النطاق لحرف الرأي العام واضعاف ايمان و عقائد الشعب من خلال استخدام وسائل الاعلام وآلاف من الخبراء في مجال الفن والاعلام وكذلك انفاق مبالغ ضخمة و اللجوء الى اجراءات امنية لتحقيق اهدافه واضاف ان التنوير يأتي ضمن اهم مجالات الجهاد.

وأكدا سماحته انه وفي مواجهة هذا التصرف الشيطاني يجب ان يتسائل منشدو و ذاكرو مناقب اهل البيت (ع) أين يقفون في حرب بلا هوادة بين الحق والباطل والكذب والحقيقة وكيف يستطيعون نشر قيم ومبادئ الثورة الاسلامية.

وفي جانب آخر من تصريحاته أشار سماحة قائد الثورة الاسلامية إلى تفشي فيروس كورونا والخدمات التي تم تقديمها خلال انتشار هذا المرض والتي لازالت مستمرة وقال ان مقدمي تلك الخدمات احتذوا بالنموذج الفاطمي وشدد، يجب ان تكون السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام اسوة يحتذي بها في جميع المجالات خاصة في المجالين الاجتماعي والثوري.

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