عبد السلام: المجازر والجرائم لن تثني الشعب اليمني عن الدفاع والمواجهة بكل الوسائل الممكنة والمشروعة

أكد الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله ورئيس الوفد الوطني إلى المفاوضات محمد عبد السلام أن القصف والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني هي نتيجة فشل تحالف دول العدوان في تحقيق أي تقدم حقيقي على مستوى الأهداف سواء أكانت عسكرية أو سياسة وهو إفلاس بل في منتهى الإفلاس أن يفشلوا في الميدان ويعوضوا على ذلك بقصف المدنيين والسجناء وقصف الأماكن العامة ومراكز الاتصالات والانترنيت.

وأضاف عبد السلام في تصريح خاص بوكالة تسنيم الدولية للأنباء ان كل هذا يثبت أن دول العدوان ما زالت بنفس العقلية التي بدأت بها عدوانها، فنحن الآن تقريباً دخلنا في العام الثامن للعدوان الغاشم كذلك.

مشدداً أن هذه المجازر والجرائم لن تثني الشعب اليمني عن الدفاع والمواجهة بكل الوسائل الممكنة والمشروعة بل ستزيده من حدة الثبات والتوحد والاستمرارية بدعم الجبهات بالرجال والمال والثبات على الموقف السياسي والعسكري والدبلوماسي، لأن مثل هذه الجرائم إنما تزيد من حدة الصراع وتزيد قوته.

مبيناً، أن بيان مجلس الأمن عدوان على الإنسانية، وتشجيع للمعتدي لمواصلة عدوانه وحصاره على اليمن وغطاء لارتكاب مزيد من المجازر الوحشية.