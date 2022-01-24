النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

عبد السلام: المجازر والجرائم لن تثني الشعب اليمني عن الدفاع والمواجهة بكل الوسائل الممكنة والمشروعة

رمز الخبر: ۶۲۲۱۸
تأريخ النشر: 23 January 2022

أكد الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله ورئيس الوفد الوطني إلى المفاوضات محمد عبد السلام أن القصف والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني هي نتيجة فشل تحالف دول العدوان في تحقيق أي تقدم حقيقي على مستوى الأهداف سواء أكانت عسكرية أو سياسة وهو إفلاس بل في منتهى الإفلاس أن يفشلوا في الميدان ويعوضوا على ذلك بقصف المدنيين والسجناء وقصف الأماكن العامة ومراكز الاتصالات والانترنيت.

وأضاف عبد السلام في تصريح خاص بوكالة تسنيم الدولية للأنباء ان كل هذا يثبت أن دول العدوان ما زالت بنفس العقلية التي بدأت بها عدوانها، فنحن الآن تقريباً دخلنا في العام الثامن للعدوان الغاشم كذلك.

مشدداً أن هذه المجازر والجرائم لن تثني الشعب اليمني عن الدفاع والمواجهة بكل الوسائل الممكنة والمشروعة بل ستزيده من حدة الثبات والتوحد والاستمرارية بدعم الجبهات بالرجال والمال والثبات على الموقف السياسي والعسكري والدبلوماسي، لأن مثل هذه الجرائم إنما تزيد من حدة الصراع وتزيد قوته.

مبيناً، أن بيان مجلس الأمن عدوان على الإنسانية، وتشجيع للمعتدي لمواصلة عدوانه وحصاره على اليمن وغطاء لارتكاب مزيد من المجازر الوحشية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مولد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).. عيد الأم ويوم المرأة في إيران
إيران ثاني منتج في العالم لعقار نانوي مضاد لسرطان الثدي
"الجهاد الاسلامي" تستنكر جرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني
موسكو: عنصر الوقت ينبغي ان لا يشكل العنصر الاساس في حسم نتيجة المفاوضات
عبد السلام: المجازر والجرائم لن تثني الشعب اليمني عن الدفاع والمواجهة بكل الوسائل الممكنة والمشروعة
الحسني: الرد اليمني على مجازر الامارات بحق اليمنيين قادم ولن تكون ابو ظبي قادرة على استيعابه
الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الأخيرة لتحالف العدوان على اليمن
تظاهرة حاشدة في غزة دعمًا لليمن
وزير النفط: وقعنا اتفاقيات ووثائق مهمة مع الجانب الروسي
آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي
وزير خارجية الكويت من بيروت: التحرك الكويتي تجاه لبنان هو تحرك خليجي
بعد إعلانها "دويلة غير آمنة".. الإمارات تمنع تحليق الطائرات من دون طيّار
لماذا تقلق "إسرائيل" من تطور العلاقات الإيرانية ـ الصينية - الروسية؟
الجزائر: موعد القمة العربية لم يحدد بعد والحديث عن تأجيلها مغالطة
لماذا تقلق "إسرائيل" من تطور العلاقات الإيرانية ـ الصينية - الروسية؟
بعد إعلانها "دويلة غير آمنة".. الإمارات تمنع تحليق الطائرات من دون طيّار
مولد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).. عيد الأم ويوم المرأة في إيران
وزير خارجية الكويت من بيروت: التحرك الكويتي تجاه لبنان هو تحرك خليجي
الجزائر: موعد القمة العربية لم يحدد بعد والحديث عن تأجيلها مغالطة
تظاهرة حاشدة في غزة دعمًا لليمن
الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الأخيرة لتحالف العدوان على اليمن
وزير النفط: وقعنا اتفاقيات ووثائق مهمة مع الجانب الروسي
إيران ثاني منتج في العالم لعقار نانوي مضاد لسرطان الثدي
آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي
"الجهاد الاسلامي" تستنكر جرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني
الحسني: الرد اليمني على مجازر الامارات بحق اليمنيين قادم ولن تكون ابو ظبي قادرة على استيعابه
موسكو: عنصر الوقت ينبغي ان لا يشكل العنصر الاساس في حسم نتيجة المفاوضات
عبد السلام: المجازر والجرائم لن تثني الشعب اليمني عن الدفاع والمواجهة بكل الوسائل الممكنة والمشروعة