تظاهرة حاشدة في غزة دعمًا لليمن

"نحن نعاني مثل تلك الجرائم، ومطلوب من السعودية والإمارات أن يدعما الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني".

تظاهر أنصار وقيادات حركة "الجهاد الاسلامي" في قطاع غزة، اليوم السبت، دعمًا لليمن ورفضًا للجرائم التي تُرتكب ضد الشعب المظلوم، فيما دعت الكلمات جماهير الأمة إلى الخروج بتظاهرات ضد استهداف المدنيين في اليمن.

ورفع المشاركون في التظاهرة صورًا للأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله والشهيد الفريق قاسم سليماني وللأمين العام لحركة "الجهاد" زياد النخالة.

وفي كلمة له، اعتبر عضو المكتب السياسي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش، "المجازر التي يرتكبها (تحالف العدوان) في اليمن وصمة عار على جبين الدول المشاركة في قتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل".

وأضاف البطش إنّ "الجيوش العربية خذلت فلسطين، وأصبح همّهم الحفاظ على العروش من غضب الشعوب".

وتابع: "تحالف (العدوان) يصمت عن مجازر غزّة، ويصمت عن تهويد القدس والحرم الابراهيمي، بدلًا من أن يكون رافعًا للأمة العربية، وتستهدف طائرات التحالف المدنيين العزل بدل استهداف الاحتلال الصهيوني"، مؤكدًا أنّه "لم يعد أمامنا من خيار سوى أن نعلي الصوت رفضًا لقتل الأبرياء في اليمن".

بدوره، قال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" أحمد المدلل إنّ "الجماهير الفلسطينية تخرج بأكملها لتقول لا لسفك الدماء في اليمن من خلال ما يُسمّى "التحالف العربي".

وأضاف "نحن نعاني مثل تلك الجرائم، ومطلوب من السعودية والإمارات أن يدعما الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني".

وأكد المدلل "دعمنا واسنادنا للمقاومة في اليمن ضد ما يُسمّى "التحالف العربي" الذي يرتكب المجازر".