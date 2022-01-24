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وزير النفط: وقعنا اتفاقيات ووثائق مهمة مع الجانب الروسي

ونظرا لعضوية روسية في أوبك بلس قال : ان وجهات نظر إيران وروسيا في اجتماع أوبك بلس واحدة والقرارات المتخذة متطابقة.
رمز الخبر: ۶۲۲۱۴
تأريخ النشر: 23 January 2022

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي عن توقيع اتفاقيات ووثائق مهمة خلال اجتماعات عديدة مع مسؤولين وشركات نفط وطاقة روسية قوية، ووقال ان الشعب الايراني سيشهد قريبا نتائج هذه الاتفاقات.

وقال اوجي في تصريح لارنا يوم الخميس، انجزنا اتفاقيات جيدة جدا ووقعنا على وثائق مهمة جدا فيما يتعلق بالمشاركة في تطوير حقول الغاز والنفط وإنشاء مصافي البترول ونقل التكنولوجيا والمعدات التكنولوجية التي تحتاجها هذه الصناعة، مؤكدا تحقيق كافة الاهداف في ظل الارادة الجادة للحكومة الروسية ووزارة النفط الايرانية.

ووصف وزير النفط الايراني زيارته لروسيا بأنها واحدة من أكثر زياراته المثمرة، وأضاف: حتى الآن، عُقدت اجتماعات جيدة مع وزير الطاقة الروسي ونائب رئيس الوزراء، وتوصلنا إلى اتفاقيات مهمة أكثر مما كان متوقعا.

وتابع : انجزنا اتفاقيات جيدة جدا ووقعنا على وثائق مهمة جدا فيما يتعلق بالمشاركة في تطوير حقول الغاز والنفط وإنشاء مصافي البترول ونقل التكنولوجيا والمعدات التكنولوجية التي تحتاجها هذه الصناعة، مؤكدا تحقيق كافة الاهداف في ظل الارادة الجادة للحكومة الروسية ووزارة النفط الايرانية.

واضاف : ان وزارة النفط اعدت قبل شهر برنامجا مشتركا في مختلف المجالات واقترحته على الجانب الروسي حيث ابدت الشركات الروسية القوية اهتماما كبيرا به.

وقال : ان ايران وروسيا تتعرضان كلاهما للحظر، كما انهما تتمتعان باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز، ومع الاتفاقيات والوثائق المهمة التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة في مجال الطاقة، فأن الشعب الايراني وقطاع صناعة النفط سيشهدان النتائج الايجابية لهذه الخطوات.

واضاف وزير النفط ، الذي أصبح مؤخرا رئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية - الروسية المشتركة، لقد أوضحنا للجانب الروسي أن تصميم إيران والحكومة وقطاع النفط هو اننا نريد علاقات قوية ومستمرة .

ونظرا لعضوية روسية في أوبك بلس قال : ان وجهات نظر إيران وروسيا في اجتماع أوبك بلس واحدة والقرارات المتخذة متطابقة.

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