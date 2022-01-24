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آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي

ان تركيا تعتبر ايران الدولة الجديرة بالثقة في توفير الطاقة لتركيا، و تسعى وراء رفع مستوى التعاون بين البلدين.
رمز الخبر: ۶۲۲۱۳
تأريخ النشر: 23 January 2022

تلقى الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي اليوم السبت اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب اردوغان حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

واشار اية الله رئيسي الى طاقات تنمية العلاقات والتعاون بين طهران وانقرة على الصعيدين الثنائي والإقليمي ، قال: "لدى جمهورية إيران الإسلامية رؤية طويلة الأمد وشاملة للعلاقات والتعاون مع تركيا ، ونرحب بالتخطيط للتعاون الاستراتيجي مع تركيا.".

وشدد الرئيس الايراني على ان طهران تدعم الاستقرار والسلام في المنطقة لافتا الى الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الايرانية - التركية على الصعيدين الثنائي والاقليمي مبينا ان ايران ترحب بالخطط الهادفة الى بناء تعاون ستراتيجي مع تركيا.

واكد آية الله رئيسي ضرورة احترام السيادة الوطنية ووحدة اراضي الدول، باعتباره السبيل الوحيد لترسيخ الاستقرار والامن المستديمين في مختلف اجراء المنطقة.

من جانبه بين الرئيس التركي في الاتصال أن تركيا اعدت قائمة للتعاون الاقتصادي بشتى المجالات وبما يسهم في تعزيز وترسيخ العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية معربا عن رغبته القيام بزيارة الى طهران في القريب العاجل.

واكد اردوغان على ضرورة تزويد تركيا بالطاقة من قبل ايران وقال: ان تركيا تعتبر ايران الدولة الجديرة بالثقة في توفير الطاقة لتركيا، و تسعى وراء رفع مستوى التعاون بين البلدين.

كما اشار اردوغان الى زيارة آية الله رئيسي الى موسكو ولقاءه مع الرئيس الروسي معربا عن امله بتحقيق نتائج و انجازات هذه الزيارة في القريب العاجل ، مؤكدا استعداد انقرة لمواكبة طهران في اطار تحقيق أمن المنطقة.

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