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الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 22-01-2022

رمز الخبر: ۶۲۲۰۴
تأريخ النشر: 22 January 2022

أولاً: أحداث

* إعلام عبري: أطلقت حركة حماس 4 صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر في إطار تحسين قدرتها العسكرية.

* اعلام عبري: إصابة وزير المالية افيغدور ليبرمان/ المتحدث باسم الجيش العميد ران كوخاف/ وزير الجيش بيني غانتس/ رئيس بلدية القدس/ زعيم حزب الصهيونية الدينية / رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"/ قائد قيادة عمليات التأهيل والتدريبات والفيلق الأركاني وعشرون من أعضاء الحكومة.

* قناة كان: وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل 69.430 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكيان، وارتفاع عدد الحالات الخطيرة إلى 612 حالة.

* قناة كان: فيضانات في نتانيا ويفنيه وبتاح تكفا وروش هعاين وإيلات وعسقلان ورحوفوت وهناك حي محاصر في اللد.

* يديعوت: سرقة حوالي 20000 اختبار "انتجين" لفحص كورونا من أحد مستودعات بلدية ريشون لتسيون.

* جيروساليم: ارتفاع مؤشر أسعار "المستهلك الإسرائيلي" (CPI) بشكل غير متوقع بنسبة 2.8٪، ضمن النطاق المستهدف.

* قناة كان: محاولة طعن جندي عند مفرق غوش عتصيون وإطلاق النار على المنفذ.

* إذاعة الجيش: إصابة جنديين بجروح بانفجار قنبلة يدوية خلال تدريب في قاعدة قرب ميشور أدوميم.

* واي نت: قيام ضابط باغتصاب زميله داخل منظومة القبة الحديدية داخل منظومة الدفاع الجوي للجيش.

ثانيًا: مواقف وآراء

* اعلام عبري: الهجوم على أبو ظبي يجسد مرة أخرى أن إيلات ليست محصنة أيضاً.

* رئيس شركة سكاي لوك الإسرائيلية لأنظمة الدفاع: الإماراتيون طلبوا دعمنا العاجل بعد هجوم أبو ظبي.

* مكور ريشون: ارتفاع حاد في عمليات إطلاق النار من قبل الفلسطينيين تجاه جنود الجيش في مناطق الضفة الغربية.

* مسؤولون كبار في الليكود لموقع كيباه العبري: نتنياهو قرر بالفعل التوقيع على صفقة إقرار بالذنب.

* قناة الكنيست: عضو الكنيست تساحي هنغبي يعلن ترشيح نفسه لرئاسة الليكود.

* القناة 12: قائد إيغوز يناشد الضباط السابقين بالعودة إلى الوحدة من أجل ترميمها بعد حادث قتل ضابطين بالخطأ.

* قناة كان: أسيران فلسطينيان من الذين خططوا للهروب من سجن جلبوع تمكنا من إجراء مكالمات هاتفية من داخل السجن على الرغم من الحظر والتشديد التام عليهما نظرًا لوضعهما في قائمة الخطر.

* إسرائيل اليوم: كورونا تغلق نحو 70 ألف شركة وعمل في الكيان خلال عام 2021 مقارنة بـ 38000 عام 2020.

ثالثًا: إجراءات

* المتحدث باسم الجيش: أنهى سلاح الجو تمرينه الجوي "صقور الصحراء" بمشاركة قوات القيادة الأمريكية.

* الجيش: تمت ترقية العميد "عيران نيف" إلى رتبة لواء، حيث سيتولى هذا الأسبوع منصب رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفاع السيبراني.

* وزارة الجيش: وقعت الوزارة اتفاقية لتطوير وإنتاج ثلاث غواصات متقدمة لصالح سلاح البحرية الإسرائيلي مع ألمانيا.

* إسرائيل دفينس: وزارة الجيش قدّمت طلبًا إلى وزارة المالية للحصول على 11.35 مليار شيكل للّجنة النووية والموساد.

* المتحدث باسم الجيش: تعيين العقيد "ناتان كيرين" ضابطاً لقسم العمليات في الفيلق الشمالي/ تعيين المقدم " ر" قائدة لمركز النيران والجمع القتالي والمناورات في المركز الوطني للتدريبات البرية وقائدة للواء النيران في فرقة "هبزاك"/ وسيعين المقدم "إيتاي زيغدون" نائبًا لقائد المركز الوطني للتدريب البري/ والمقدم "غيل إيليا" قائدا لمركز تعليم الطيران والتدريبات الخاصة.

* القناة 7: رئيس الموساد السابق اللواء احتياط داني ياتوم يعود مجددا إلى صفوف حزب العمل بعد 20 عاما من تركه.

* إسرائيل” دفينس: تشارك البحرية في مناورة تضم 60 دولة بينها دول عربية في المنطقة البحرية بشبه الجزيرة العربية.

مصدر:تابناك

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