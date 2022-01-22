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روسيا تنتقد اصرار الغرب على تحديد مهلة زمنية في مفاوضات فيينا

وسبق أن اكدت الجمهورية الإسلامية إلايرانية عن معارضتها لتحديد مهلة زمنية نهائية مصطنعة في مفاوضات فيينا.
رمز الخبر: ۶۲۱۹۹
تأريخ النشر: 22 January 2022

انتقد كبير المفاوضين الروس في مفاوضات فيينا "میخائیل اولیانوف"، اصرار الأطراف الغربية على تحديد مهلة زمنية مصطنعة في مفاوضات فيينا بشأن رفع الحظر،مؤكدا على موقف بلاده الرافض في هذا الخصوص.

وفي تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر يوم الجمعة اضاف اولیانوف : التقى موقعو الاتفاق النووي مع الوفد الاميركي دون مشاركة الوفد الايراني بفيينا لتقويم وضع المفاوضات.

واضاف: إن الشركاء الغربيين أكدوا على انهاء المفاوضات بأسرع وقت ممكن.

وتابع: إن روسيا تشعر بضرورة الاسراع لكنها تعارض تحديد مهلة زمنية مصطنعة.

وسبق أن اكدت الجمهورية الإسلامية إلايرانية عن معارضتها لتحديد مهلة زمنية نهائية مصطنعة في مفاوضات فيينا.

وبينما تدعم روسيا والصين المطالب العقلانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المفاوضات، يتخذ الغربيون نهجًا متغيرًا باستمرار ويطالبون بمراجعة التقدم المحرز في المفاوضات.

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