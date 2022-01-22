مناورات الحزام البحري ستقوم بدور مهم في تعزيز الأمن الإقليمي

إن الجمهورية الإسلامية اليوم هي التي تحدد في إطار مصالحها الوطنية إطار تعاونها مع الدول الأخرى وتحدد رؤية العلاقات مع روسيا وتجري مباحثات معها.

قال خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام سيد محمد حسن ابو ترابي فرد، ان المناورات البحرية للجيش وحرس الثورة مع القوات البحرية الصينية والروسية في المحيط الهندي يمكن أن تقوم بدور مهم في تعزيز الأمن الإقليمي.

وأشار خطيب طهران إلى زيارة الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي إلى روسيا وتزامنها مع المناورات البحرية المشتركة لإيران وروسيا والصين، وقال، إن هذه الأحداث تشير إلى تغييرات مهمة في مستقبل المنطقة والعالم.

وأكد خطيب جمعة طهران المؤقت أن المناورات البحرية للجيش وحرس الثورة مع القوات البحرية الصينية والروسية في المحيط الهندي يمكن أن تقوم بدور مهم في تعزيز الأمن الإقليمي.

وأضاف، إن الجمهورية الإسلامية اليوم هي التي تحدد في إطار مصالحها الوطنية إطار تعاونها مع الدول الأخرى وتحدد رؤية العلاقات مع روسيا وتجري مباحثات معها.

وتابع، شهدنا خلال السنوات الماضية تعاوناً للبلدين في مواجهة الاطماع الأمريكية حيث يمكن أن هذا الأمر إلى مزيد من التعاون بين البلدين وتوازن للقوة لصالح دول المنطقة.