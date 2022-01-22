النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

قيادي في انصار الله: المتضامنون مع الامارات شرکاء في جرائمها ضد اليمن

واكد ان "الجیش الیمني يتعاطی مع كل دولة من دول العدوان باستراتیجية خاصة بها یستطیع من خلالها ان یؤدبها وكذلك يتعاطی في هذا الامر باستراتیجية النفس الطویل والخطوات المدروسة والحكيمة والموثرة والفعالة".
رمز الخبر: ۶۲۱۹۴
تأريخ النشر: 22 January 2022

قال عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية علي العماد إن الذين يتضامنون مع حكام الإمارات في موضوع عملية اعصار اليمن، شركاء في جرائم هذا البلد بحق الشعب اليمني.

واشار العماد لارنا، الى تضامن بعض الدول مع تحالف العدوان السعودي الاماراتي في جرائمها ضد الشعب اليمني قائلا: ان مجمل او اغلب المتضامنین هم جزء من العدوان بصورة او بأخری اقلها المشاركة اللوجیستية، والاستخباراتية والمعلوماتية والاعلامية والسیاسية والاقتصادية او المشاركة بقرارات دولية علی راسها الحصار على اليمن.

واضاف ان "حكام الامارات اخذوا ضمانات لكن لم یستفیدوا من الدرس السعودي وحتی مما حصل لهم في الفترة الماضية وخسروا الفرص وهم الیوم سیاخذون معركة ستوجعهم من قبل الیمنیین حیث اسقطنا كل الحجج علیهم وصبرنا علی باطلهم وعلی ظلمهم لمراحل واعطیناهم الفرص تلو الاخرى".

ونوه بان الامارات اوجعت واثقلت جراح كل عربي وكل مسلم من خلال ارتمائها التام في احضان الصهیونیة العالمية والتطبيع معها.

واوضح العماد ان "حكام الامارات قبل حوالي شهر اشترطت علیهم امریكا ان يتقدموا خلال مرتزقتهم من الجنوب باتجاه شبوة وعدد من المناطق الساحلية وعلی اثر ذلك اخذوا ضمانات بان یتم حمایتهم من قبل حلفائهم الرئیسیین في المنطقة یعني الاسرائیلیین والامریكیین لكنهم لم یستفیدوا من دروس غیرهم وكان عليهم الاخذ بعين الاعتبار واقع السعودية رغم جغرافيتها الواسعة وامكاناتها الاكبر".

وتابع : "كان الحل بین ایدیهم وكان علیهم ان یكفوا ایدیهم عن التدخل في الشان الیمني ودعم المیلیشیات ولكن لعبوا الدور الصهیوني العربي الذي یحتل ویعطل بعض الامكانیات لبلدنا والسیطرة علی اهم المنافذ البحرية".

واكد ان "الجیش الیمني يتعاطی مع كل دولة من دول العدوان باستراتیجية خاصة بها یستطیع من خلالها ان یؤدبها وكذلك يتعاطی في هذا الامر باستراتیجية النفس الطویل والخطوات المدروسة والحكيمة والموثرة والفعالة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
غوتيريش يندد بغارات التحالف.. والأمم المتحدة: تقارير صادمة تأتينا من اليمن
روسيا تنتقد اصرار الغرب على تحديد مهلة زمنية في مفاوضات فيينا
مناورات "حزام الامن البحري 2022"
وزير الثقافة: عرض اكثر من 200 الف عنوان كتاب في معرض طهران الافتراضي
السفارة الإيرانية في اسلام اباد تنفي مزاعم صحيفة باكستانية حول الهجوم على الامارات
مناورات الحزام البحري ستقوم بدور مهم في تعزيز الأمن الإقليمي
قيادي في انصار الله: المتضامنون مع الامارات شرکاء في جرائمها ضد اليمن
الكيان الصهيوني يستغل المحافل الدولية للتغطية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني
قائد البحرية الايرانية: تنسيق على أعلى المستويات بين إيران والصين وروسيا
المحطوري: العدوان السعودي الإماراتي يرتكب الجرائم والمجازر بحق الأبرياء والأطفال للتعويض عن خسائره في الميدان
رئيس فنزويلا يعلن عن زيارة قريبة إلى سوريا للاحتفال بانتصارها
رئیسي وبوتین ناقشا ضرورة تعزيز التعاون النووي السلمي بين البلدين
أبو أحمد فؤاد: الكيان الصهيوني يُشارك في مجازر التحالف السعودي المرتكبة في اليمن
الجهاد الإسلامي: مع الشعب اليمني الشقيق بمواجهة العدوان الظالم
اللواء رسول يعلن الإطاحة بـ6 إرهابيين بمحافظات عراقية متفرقة
المحطوري: العدوان السعودي الإماراتي يرتكب الجرائم والمجازر بحق الأبرياء والأطفال للتعويض عن خسائره في الميدان
حراك 17 تشرين الأول 2019 وخلفياته السياسية
السفارة الإيرانية في اسلام اباد تنفي مزاعم صحيفة باكستانية حول الهجوم على الامارات
الزهار: العدوان على اليمن وعدوان الاحتلال على الفلسطينيين.. متشابهان
أبو أحمد فؤاد: الكيان الصهيوني يُشارك في مجازر التحالف السعودي المرتكبة في اليمن
الجهاد الإسلامي: مع الشعب اليمني الشقيق بمواجهة العدوان الظالم
العراق يستعيد قطعتين اثريتين يصل عمر إحداهما لـ 4 آلاف عام
الإستخبارات الفاشلة: شعبة إستخبارات الكيان المؤقت -امان-
بوغدانوف وحداد يبحثان تطورات الوضع في سوريا
حزب الله: المجازر المهولة في اليمن تعويض بائس لفشل قوى العدوان
القوات المسلحة اليمنية تحذر الشركات الأجنبية في الإمارات
بين فضائح الفساد والقلق.. "إسرائيل" تبرم اتفاقية لشراء غواصات من ألمانيا
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي: نؤكد وقوفنا مع شعب اليمن المظلوم
لبنان سيوقّع عقداً لاستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا
اللواء رسول يعلن الإطاحة بـ6 إرهابيين بمحافظات عراقية متفرقة