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رئيس فنزويلا يعلن عن زيارة قريبة إلى سوريا للاحتفال بانتصارها

واقترح مادورو فكرة إقامة معرض الاقتصاد والاستثمار في دمشق لجميع رجال الأعمال الفنزويليين والجالية السورية في فنزويلا للتأكيد على الاستعداد للمساعدة في إعادة الإعمار.
رمز الخبر: ۶۲۱۹۰
تأريخ النشر: 22 January 2022

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه سيزور سوريا قريبًا، مطالبًا باحترام حقّها في إعادة الإعمار وتحقيق الازدهار، مؤكّدًا أنَّها مركز الثقافات.

وخلال تقليده سفير سوريا لدى كراكاس خليل بيطار وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لمناسبة انتهاء مهامه، أعلن مادورو أنه سيزور سوريا قريبًا للاحتفال مع الشعب السوري وقيادته بجو السلام والاستقرار الذي تمكنت من الوصول إليه بعد مواجهة العدوان الإرهابي عليها.

وقال مادورو: "نحن معجبون بتاريخ الشعب السوري ومعجبون ببطولاته وحزمه وكفاحه ضد التنظيمات الإرهابية، ونشيد بشجاعة الرئيس بشار الأسد ونحيي موقفه البطولي حيث قاد مأثرة تاريخية ضد العدوان الإرهابي الأميركي والمتواطئين معه في العالم وحقق النصر بفضل مساعدة حلفائه مثل روسيا والصين وإيران والشعوب الأخرى المعادية للإمبريالية وبدعم فنزويلا المعنوي والروحي".

واقترح مادورو فكرة إقامة معرض الاقتصاد والاستثمار في دمشق لجميع رجال الأعمال الفنزويليين والجالية السورية في فنزويلا للتأكيد على الاستعداد للمساعدة في إعادة الإعمار.

المصدر: العهد

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