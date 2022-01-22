العراق يستعيد قطعتين اثريتين يصل عمر إحداهما لـ 4 آلاف عام

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن استعادة العراق قطعتين اثريتين من العهد السومري والبابلي يصل عمر أحدهما إلى 4000 سنة.

وقالت الخارجية في بيان ، إن "القنصلية العامة لجُمهوريّة العراق في لوس أنجلوس تسلمت قطعتين اثريتين من العهد السومري والبابلي يصل عمر أحدهما إلى 4000 سنة"، مبينة أن "إحدى القطع عبارة عن جزء من لوح مسماري، يعود إلى آلاف السنين ومن المحتمل إن نقله إلى خارج العراق قد تم أثناء عمليات النهب التي تعرض لها البلد في القرن العشرين".

اما القطعة الثانية، وفق البيان، "فهي عبارة عن منشور من المحتمل أن تكون نشأته في العصر البابلي للفترة من 2000 – 1600 قبل الميلاد، والنص المنقوش قد استخدم في المدارس البابلية القديمة لتعليم الأطفال كيفية الكتابة، وهناك لوحين فقط منشورين معروفين بالنص المكتوب".

بدوره، قدم القنصل العام في لوس أنجلوس سلوان سنجاري "الشكر والتقدير للجُهُود المبذولة والتنسيق العالي مع مديرية تحقيقات الأمن الداخليّ لغرض إعادة القطعتين".

وأضاف، أن "هذا الجُهُد يسلط الضوء على التعاون الكبير بين السلطات العراقيَّة والأمريكيَّة، وأن هذا المُستوى من التعاون من شأنه إن يعزز علاقة الصداقة المنضوية تحت إتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين كما أنه يعزز إجراءاتنا المُشترَكة والمستمرة في القضاء على الإرهاب والأعمال غير المشروعة".