حزب الله: المجازر المهولة في اليمن تعويض بائس لفشل قوى العدوان

وأكَّد الحزب في بيانٍ له، أنّ "هذه المجزرة البشعة تؤكّد همجية قوى العدوان وتجرّدها من القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية".

ولفت إلى أنّ "هذه المجزرة هي تعويض بائس عن الفشل الذريع في المواجهة الميدانية على أرض المعركة".

واستنكر حزب الله "الصمت القاتل الذي يلف العالم إزاء هذه المجازر"، داعيًا "الأحرار إلى الوقوف مع اليمنيين".

يُشار إلى أنّ فرق الإنقاذ تواصل منذ فجر اليوم عمليات انتشال ضحايا مجزرة التحالف السعودي في صعدة، جراء قصفه السجن المركزي فيها.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أكَّد مدير مكتب الصحة في صعدة اليمنية يحيى شايم للميادين، على أنّ هناك أعداد مهولة من النزلاء في السجن المركزي في صعدة، ووصل نحو 150 شهيدًا وجريحًا إلى المشافي حتى اللحظة.

ولفت شايم إلى أنّ عدد كبير من النزلاء ما زالوا تحت أنقاض السجن، وعدد الشهداء مرجح للارتفاع بسبب خطورة الإصابات، مُشيرًا إلى أنّ هناك شح كبير في المعدات الإسعافية في محافظة صعدة.