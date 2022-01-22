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القوات المسلحة اليمنية تحذر الشركات الأجنبية في الإمارات

حذر المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الشركات الأجنبية في الإمارات بعد مجازر التي ارتكبها تحالف العدوان في صنعاء والحديدة.
رمز الخبر: ۶۲۱۷۸
تأريخ النشر: 21 January 2022

وقال العميد سريع في تغريدة على حسابه في تويتر:"بعد المجازر التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي اليوم بحق شعبنا العزيز، ننصح الشركات الأجنبية في دويلة الإمارات بالمغادرة كونهم يستثمرون في دويلة غير آمنة طالما وحكام هذه الدويلة مستمرون في العدوان على بلدنا".
واعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا تحالف العدوان على نزلاء السجن الاحتياطي الى 223 منهم 77 قتيل،
وذكرت بيان للوزارة انه “لا زالت عملية انتشال الضحايا مستمرة. وهذا يعبر عن سياسة العدوان على استهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين والقتل العمد منتهكاً في ذلك كل قوانين وأعراف الحروب والقانون الدولي الإنساني الذي يسعى من خلال قواعده الى حماية ضحايا النزاعات المسلحة من المدنيين، كما تلاحظ وزارة الصحة ان هناك استخدام للأسلحة المحرمة دولياً، أدت الى هذه الاعداد الكثيرة من الضحايا”.

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