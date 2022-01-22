النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

بين فضائح الفساد والقلق.. "إسرائيل" تبرم اتفاقية لشراء غواصات من ألمانيا

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تبرم صفقةً بقيمة 3.4 مليار دولار لشراء 3 غواصات متطورة من ألمانيا، وذلك لتطوير قدراتها البحرية الآخذة بالتراجع.
رمز الخبر: ۶۲۱۷۷
تأريخ النشر: 21 January 2022

أبرمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، صفقة بقيمة 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) لشراء 3 غواصات متطورة من ألمانيا. 
وقالت حكومة الاحتلال إنّ الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء من فئة "داكار" ستنتجها مجموعة "تيسين كروب" الألمانية، ومن المتوقع أن يتم تسليمها في غضون 9 سنوات، مؤكّدةً أنّ "الحكومة الألمانية سوف تغطي جزءاً من تكلفة الغواصات".
ووقّع المسؤولون الإسرائيليون والألمان على الصفقة قبل أيام من تصويت الحكومة الإسرائيلية على تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الاستحواذ على غواصات وسفن حربية أخرى من "تيسين كروب" بين عامي 2009 و2016، في عهد رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو.
ولا ترتبط الغواصات الجديدة بهذه الفضيحة، المعروفة باسم "القضية 3000".
ويشتبه في ضلوع العديد من رجال الأعمال الإسرائيليين، بينهم أشخاص مقربون من نتنياهو وقائد سابق في البحرية، في فضيحة فساد تتعلق بشراء أسلحة بحرية من "تيسين كروب".
ولم يتم إدراج اسم نتنياهو كمشتبه به في تلك الفضيحة، لكنه يخضع حالياً للمحاكمة في ثلاث قضايا فساد أخرى.
وتعليقاً على الاتفاقية، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إنّ شراء هذه الغواصات من شأنه أن "يعمل على تحسين قدرات البحرية الإسرائيلية، وسوف تسهم في التفوق الأمني لإسرائيل في المنطقة".
وأضاف أنّ "المؤسسة الأمنية والعسكرية تتعاظم وتتجهز بالوسائل القتالية"، مشيراً إلى رفع جهوزيتها العملانية "إزاء التحديات في كل الجبهات".
ومن الجدير ذكره أنّ سلاح البحرية في جيش الاحتلال يعاني من نقاط ضعف مزمنة، فبحسب التقرير السنوي لـ"غلوبال فير بور"، فإنّ "ترتيب قوة سلاح البحرية الإسرائيلي عالمياً بناءً على عدد كبير من المؤشرات هو 44، بينما تحتل دول أخرى في المنطقة مراكز أكثر تقدماً مثل مصر 12، وتركيا 18 وإيران 22"، حسب منهجية الترتيب للموقع نفسه.
كما أنّ الصفقة تتزامن مع تعاظم القلق الإسرائيلي من تطور قدرات البحرية الإيرانية التي تحدت الأسطول الخامس الأميركي أواخر العام الماضي.

مصدر:نقلاً عن الميادين 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
غوتيريش يندد بغارات التحالف.. والأمم المتحدة: تقارير صادمة تأتينا من اليمن
روسيا تنتقد اصرار الغرب على تحديد مهلة زمنية في مفاوضات فيينا
مناورات "حزام الامن البحري 2022"
وزير الثقافة: عرض اكثر من 200 الف عنوان كتاب في معرض طهران الافتراضي
السفارة الإيرانية في اسلام اباد تنفي مزاعم صحيفة باكستانية حول الهجوم على الامارات
مناورات الحزام البحري ستقوم بدور مهم في تعزيز الأمن الإقليمي
قيادي في انصار الله: المتضامنون مع الامارات شرکاء في جرائمها ضد اليمن
الكيان الصهيوني يستغل المحافل الدولية للتغطية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني
قائد البحرية الايرانية: تنسيق على أعلى المستويات بين إيران والصين وروسيا
المحطوري: العدوان السعودي الإماراتي يرتكب الجرائم والمجازر بحق الأبرياء والأطفال للتعويض عن خسائره في الميدان
رئيس فنزويلا يعلن عن زيارة قريبة إلى سوريا للاحتفال بانتصارها
رئیسي وبوتین ناقشا ضرورة تعزيز التعاون النووي السلمي بين البلدين
أبو أحمد فؤاد: الكيان الصهيوني يُشارك في مجازر التحالف السعودي المرتكبة في اليمن
الجهاد الإسلامي: مع الشعب اليمني الشقيق بمواجهة العدوان الظالم
اللواء رسول يعلن الإطاحة بـ6 إرهابيين بمحافظات عراقية متفرقة
المحطوري: العدوان السعودي الإماراتي يرتكب الجرائم والمجازر بحق الأبرياء والأطفال للتعويض عن خسائره في الميدان
حراك 17 تشرين الأول 2019 وخلفياته السياسية
الجهاد الإسلامي: مع الشعب اليمني الشقيق بمواجهة العدوان الظالم
أبو أحمد فؤاد: الكيان الصهيوني يُشارك في مجازر التحالف السعودي المرتكبة في اليمن
العراق يستعيد قطعتين اثريتين يصل عمر إحداهما لـ 4 آلاف عام
اللواء رسول يعلن الإطاحة بـ6 إرهابيين بمحافظات عراقية متفرقة
بوغدانوف وحداد يبحثان تطورات الوضع في سوريا
الإستخبارات الفاشلة: شعبة إستخبارات الكيان المؤقت -امان-
السفارة الإيرانية في اسلام اباد تنفي مزاعم صحيفة باكستانية حول الهجوم على الامارات
الزهار: العدوان على اليمن وعدوان الاحتلال على الفلسطينيين.. متشابهان
حزب الله: المجازر المهولة في اليمن تعويض بائس لفشل قوى العدوان
القوات المسلحة اليمنية تحذر الشركات الأجنبية في الإمارات
لبنان سيوقّع عقداً لاستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا
الآلاف يتظاهرون في اليمن: مجازر التحالف السعودي لن تمر دون عقاب
بين فضائح الفساد والقلق.. "إسرائيل" تبرم اتفاقية لشراء غواصات من ألمانيا