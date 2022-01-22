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لبنان سيوقّع عقداً لاستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا

وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يقول إن بلاده ستوقّع عقد تزويد الطاقة مع وفد أردني، على أن ينتقل الطرفان بعدها الى دمشق لتوقيع اتفاقية عبور الطاقة عبرها من الأردن الى لبنان.
رمز الخبر: ۶۲۱۷۵
تأريخ النشر: 21 January 2022

يوقّع لبنان الأربعاء عقداً مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، في خطوة تهدف الى زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، وفق ما قال وزير الطاقة وليد فياض، من دون أن تشكّل حلاً مستداماً لقطاع الكهرباء المتداعي.
وأوضح وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن بلاده ستوقّع الأربعاء عقد تزويد الطاقة مع وفد أردني، على أن ينتقل الطرفان بعدها الى دمشق لتوقيع اتفاقية عبور الطاقة من الأردن الى لبنان.
وقال فياض إن "أهمية العقد هي أولاً في زيادة ساعات التغذية من كهرباء لبنان التي تبقى في المحصلة أنظف وأقل كلفة" مقارنة مع "المولدات الخاصة الملوثة والمكلفة".
وشرح فياض أنه "في المرحلة الأولى من التمويل، تأمّن مبلغ أولي بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي ويجري العمل حالياً لتأمين مئة مليون إضافية" منه.
وعبر استجرار الطاقة من الأردن واستيراد الفيول العراقي والغاز المصري، تطمح السلطات، وفق فياض، الى توفير ما بين ثماني إلى عشر ساعات تغذية يومياً.
ويتم العمل حالياً، وفق فياض، على إنهاء الاتفاقيات التجارية مع مصر تمهيداً لتوقيع العقد بحلول فصل الربيع.
وسيحصل لبنان عبر العقد على طاقة تصل الى حدود 250 ميغاواط خلال ساعات النهار و150 ميغاواط في ساعات الليل، وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين، وفق فياض.
واتفق وزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان في عمان في تشرين الأول/أكتوبر، على خارطة طريق لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته في الكهرباء.
ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي الذي يمر في الأردن وسوريا فلبنان.
وتبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة الى استيراد الغاز من مصر.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
ورغم إقرار الحكومة في نيسان/أبريل 2019 خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، إلا أنها لم تبصر النور على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. ويشكل إصلاح هذا القطاع أحد أبرز مطالب المجتمع الدولي لدعم لبنان مالياً.
ويشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصاً منذ مطلع الصيف مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغبل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً.

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