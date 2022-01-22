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الزهار: العدوان على اليمن وعدوان الاحتلال على الفلسطينيين.. متشابهان

القيادي في حركة "حماس"، محمود الزهار، يعلّق على مجازر التحالف السعودي في اليمن، ويؤكد أنّ "أنظمة الخليج التي تعتدي على اليمنيين ستدفع ثمن سياستها".
رمز الخبر: ۶۲۱۷۴
تأريخ النشر: 21 January 2022

أكد القيادي في حركة "حماس" في غزة، محمود الزهار، أنّ "الدول الخليجية ستدفع ثمن السياسة التي تتّبعها في اليمن، وحيال التطبيع".
وتساءل الزهار، في حديثٍ إلى الميادين، اليوم الجمعة: ماذا تستفيد دول الخليج من سياسة "الردّة" التي تتّبعها؟، لافتاً إلى أنّ "هناك تشابهاً بين العدوان على اليمن وعدوان الاحتلال على الفلسطينيين".
وأضاف الزهار "أنصح مرتكبي الجرائم بالعودة إلى دينهم وتاريخهم، ولا فائدة من موالاة الغرب والصهيونية"، مشيراً إلى أنّ "أنظمة الخليج، التي تعتدي على اليمن، ستدفع ثمن سياستها".
وتابع أنّ "التحالف السعودي يريد إرضاء الغرب، وبالتالي إرضاء الكيان الصهيوني"، موضحاً أنّ "أنظمة الخليج اختارت مشروعاً فاشلاً، والاعتماد على قوى ليس لها مستقبل في المنطقة".

وشدّد الزهار على أنّ "القهر يقمع الشعب العربي عن التعبير عن موقفه المناهض للاحتلال وللتطبيع"، مضيفاً أن "هناك ردّة حقيقية على تاريخ العز والاستقرار من أجل المحافظة على عروشهم".
وأكد أن "على أنظمة الخليج أن تدرك أنّ مشروعها فاشل، وأنً مصيرها لا يجب أن يكون في يد الغرب"، لافتاً إلى أنّ "السودان نموذج عن نشاط الكيان الإسرائيلي من خلال قمع الشعب". 
وقال الزهار لليمنيين: "مَن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وعليكم الدفاع عن أنفسكم بكل الوسائل لرد العدوان". 

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدت، في بيانٍ اليوم، أنّ "المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان المتصهين بغطاءٍ أميركي ضد المدنيين من شعب اليمن، سترتدّ إلى صدور حكام التطبيع ورؤوسهم". 
يُشار إلى أنّ مراسل الميادين أفاد، اليوم الجمعة، بسقوط أكثر من 60 شهيداً وأكثر من 120 جريحاً، جرّاء غارات التحالف السعودي، التي استهدفت بصورة مباشرة السجن المركزي في صعدة، لافتاً إلى أنّ عدد الضحايا مرشح للارتفاع
وأمس الخميس، استهدفت طائرات التحالف السعودي مبنى الاتصالات في مدينة الحُدَيْدَة، الأمر الذي أدى إلى وقوع 6 شهداء، بينهم 3 أطفال و18 جريحاً، معظمهم من الأطفال.

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