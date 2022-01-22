النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

حماس: اقتحام السلطة 'بيتا' واعتقال أبنائها طعنة بظهر المقاومة الشعبية

أدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" حسام بدران اقتحام أجهزة السلطة الأمنية بيوت المواطنين في بلدة بيتا الصامدة، والاعتداء الوحشي على أهلها، واعتقال أبنائها في سجون السلطة.
رمز الخبر: ۶۲۱۷۰
تأريخ النشر: 21 January 2022

وقال بدران: إن اقتحام بيوت بلدة بيتا الصامدة واعتقال أبنائها طعنة في ظهر المقاومة الشعبية.

وأضاف أن هذه الاعتقالات تمثل طعنة في ظهر المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، وأيقونتها بلدة بيتا، التي صمدت طويلا في وجه الاحتلال والاستيطان، وقدمت الشهداء والجرحى، وما زالت ترابط على الثغور.

ودعا القوى والفصائل إلى الوقوف في وجه الاعتقال السياسي؛ لأنه جريمة تهدد نسيجنا المجتمعي، وتدمر وحدة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن هذه الاعتقالات لن ترهب أبناء شعبنا عن مواصلة طريق مقاومة الاحتلال والدفاع عن الأرض في وجه عربدة المستوطنين.

واعتقلت قوات أمن السلطة في نابلس ثلاثة مواطنين، أحدهم محرر والد أسير، بعد اقتحام منازل عائلاتهم فجر الجمعة في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية: إن قوة كبيرة من العناصر الأمنية تزيد على 100 عنصر داهمت منازل المواطنين في بلدة بيتا ونفذت الاعتقال وسط اعتداء وحشي عليهم.

وأكدت المصادر أن الاعتقال استهدف ناشطين في المقاومة الشعبية المنخرطة في الحراك المناهض لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على جبل صبيح.

وذكرت المصادر أن المعتقلين، هم الشيخ المحرر عبد الرؤوف الجاغوب، وهو والد أسير، وبلال حمايل ومعتصم دويكات.

وقالت عائلة الشاب بلال جهاد حمايل: إن عناصر جهاز الوقائي اقتحموا منزلهم عند الواحدة ليلًا، وسحلوه على الأرض، ورفضوا أن يرتدي ملابسه في البرد القارس، ولم يسمحوا له بارتداء حذائه.

وأوضحت أنهم اعتدوا على والده، ورشوا غاز الفلفل في وجه شقيقه، وضربوا شقيقه الآخر لرفضهم الاعتقال.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
غوتيريش يندد بغارات التحالف.. والأمم المتحدة: تقارير صادمة تأتينا من اليمن
روسيا تنتقد اصرار الغرب على تحديد مهلة زمنية في مفاوضات فيينا
مناورات "حزام الامن البحري 2022"
وزير الثقافة: عرض اكثر من 200 الف عنوان كتاب في معرض طهران الافتراضي
السفارة الإيرانية في اسلام اباد تنفي مزاعم صحيفة باكستانية حول الهجوم على الامارات
مناورات الحزام البحري ستقوم بدور مهم في تعزيز الأمن الإقليمي
قيادي في انصار الله: المتضامنون مع الامارات شرکاء في جرائمها ضد اليمن
الكيان الصهيوني يستغل المحافل الدولية للتغطية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني
قائد البحرية الايرانية: تنسيق على أعلى المستويات بين إيران والصين وروسيا
المحطوري: العدوان السعودي الإماراتي يرتكب الجرائم والمجازر بحق الأبرياء والأطفال للتعويض عن خسائره في الميدان
رئيس فنزويلا يعلن عن زيارة قريبة إلى سوريا للاحتفال بانتصارها
رئیسي وبوتین ناقشا ضرورة تعزيز التعاون النووي السلمي بين البلدين
أبو أحمد فؤاد: الكيان الصهيوني يُشارك في مجازر التحالف السعودي المرتكبة في اليمن
الجهاد الإسلامي: مع الشعب اليمني الشقيق بمواجهة العدوان الظالم
اللواء رسول يعلن الإطاحة بـ6 إرهابيين بمحافظات عراقية متفرقة
المحطوري: العدوان السعودي الإماراتي يرتكب الجرائم والمجازر بحق الأبرياء والأطفال للتعويض عن خسائره في الميدان
حراك 17 تشرين الأول 2019 وخلفياته السياسية
الجهاد الإسلامي: مع الشعب اليمني الشقيق بمواجهة العدوان الظالم
أبو أحمد فؤاد: الكيان الصهيوني يُشارك في مجازر التحالف السعودي المرتكبة في اليمن
العراق يستعيد قطعتين اثريتين يصل عمر إحداهما لـ 4 آلاف عام
اللواء رسول يعلن الإطاحة بـ6 إرهابيين بمحافظات عراقية متفرقة
بوغدانوف وحداد يبحثان تطورات الوضع في سوريا
الإستخبارات الفاشلة: شعبة إستخبارات الكيان المؤقت -امان-
السفارة الإيرانية في اسلام اباد تنفي مزاعم صحيفة باكستانية حول الهجوم على الامارات
الزهار: العدوان على اليمن وعدوان الاحتلال على الفلسطينيين.. متشابهان
حزب الله: المجازر المهولة في اليمن تعويض بائس لفشل قوى العدوان
القوات المسلحة اليمنية تحذر الشركات الأجنبية في الإمارات
لبنان سيوقّع عقداً لاستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا
الآلاف يتظاهرون في اليمن: مجازر التحالف السعودي لن تمر دون عقاب
بين فضائح الفساد والقلق.. "إسرائيل" تبرم اتفاقية لشراء غواصات من ألمانيا