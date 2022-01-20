النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

ايران تطالب مجلس الامن بارغام الكيان الصهيوني بانهاء احتلاله لارض فلسطين وسائرالاراضي العربية

اشار سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي الى الجرائم الوحشية لقادة الكيان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا مجلس الامن الدولي لارغام الكيان على انهاء احتلاله لارض فلسطين وسائر الاراضي العربية.
رمز الخبر: ۶۲۱۶۷
تأريخ النشر: 20 January 2022

ونوه تخت روانجي في كلمته الاربعاء خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول فلسطين الى الجرائم الوحشية لقادة الكيان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة من ضمنها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد الشعب الفلسطيني الاعزل وقال: ان مرتكبي هذه الجرائم يجب تسليمهم للعدالة.
واعتبر الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة بانها ماضية للتدهور وتشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين وقال وفقا لارنا : ان الكيان الاسرائيلي بارتكابه في العام 2021 مجازر ضد الشعب الفلسطيني البريء من ضمنهم نساء واطفال ومصادرة ممتلكاتهم وتدمير منازلهم وتفريغها قسريا، قد واصل سياساته الظالمة والتوسعية واجراءاته الاجرامية غير القانونية ومنها الانتهاك الشديد والمنظم للحقوق الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.  
وقال: بناء على تقارير منظمة الامم المتحدة فقد لقي 341 فلسطينيا مصرعه واصيب 17893 آخر في العام 2021 . الكيان الاسرائيلي يقتل الاطفال الفلسطينيين بصورة منظمة اذ بلغ عددهم 86 طفلا في العام الماضي في الاراضي المحتلة وهو اعلى رقم منذ العام 2014 .
واضاف مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة: ان الحرب الشاملة التي شنها الكيان الاسرائيلي في ايار/مايو 2021 تعد مثالا واحدا فقط للاعمال الوحشية لهذا الكيان الذي قتلت قواته 256 فلسطينيا من ضمنهم 66 طفلا و 40 سيدة منهم 13 عضوا في عائلة كبيرة واحدة دفنوا تحت الانقاض بينهم اطفال احدهم عمره 6 اشهر.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ايران تطالب مجلس الامن بارغام الكيان الصهيوني بانهاء احتلاله لارض فلسطين وسائرالاراضي العربية
مستوطنون يقتحمون الأقصى واستعدادات لإحياء فجر “النقب الثائر”
وزير النفط :وقعنا اتفاقيات ووثائق مهمة مع الجانب الروسي
رئيس فنزويلا يعلن عن زيارة قريبة إلى سوريا للاحتفال بانتصارها
حزام الأسد: مواصلة العدوان على الشعب اليمني سيجر المنطقة الى فوضى عارمة
سلسلة غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على العاصمة صنعاء
الحريري يعود الى بيروت
سوريا تجدد التأكيد على حقها في استعادة كامل الجولان المحتل
دول أوروبية: المستوطنات الإسرائيلية تمثّل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي
صحيفة : الإماراتيون طلبوا مساعدة اسرائيلية بعد هجوم أبوظبي
المجتمع الاستخباراتي الاسرائيلي: التاريخ، الهيكلية والصلاحيات، النفوذ والتنازع
استشراف موقف: سيناريوهات الحرب البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي المؤقت
توظيف النخب التابعة
تأديب الامارات: الأسباب والتداعيات
خبراء اذريون: زيارة الرئيس الإيراني لروسيا مهمة بالنسبة للمنطقة
تأديب الامارات: الأسباب والتداعيات
الحريري يعود الى بيروت
توظيف النخب التابعة
خبراء اذريون: زيارة الرئيس الإيراني لروسيا مهمة بالنسبة للمنطقة
وزير الاقتصاد الايراني: سيتم تسهيل التبادل التجاري مع روسيا
خطيب زاده: الحصار والهجوم العسكري ليس حلا للازمة اليمنية
الشبل: العلاقة مع إيران علاقة وفية وتاريخية
طهران وموسكو عازمتان على تحديث معاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون الثنائي
رئيسي يتوجه الیوم الأربعاء إلى روسيا
العميد فدوي: جبهة المقاومة تتعاظم يوما بعد يوم
ايران تطالب مجلس الامن بارغام الكيان الصهيوني بانهاء احتلاله لارض فلسطين وسائرالاراضي العربية
صحيفة : الإماراتيون طلبوا مساعدة اسرائيلية بعد هجوم أبوظبي
المجتمع الاستخباراتي الاسرائيلي: التاريخ، الهيكلية والصلاحيات، النفوذ والتنازع
استشراف موقف: سيناريوهات الحرب البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي المؤقت
دول أوروبية: المستوطنات الإسرائيلية تمثّل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي