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العميد فدوي: جبهة المقاومة تتعاظم يوما بعد يوم

ولفت، ان الثورة الإسلامية بلغت اليوم اعلى مستويات الردع، وعليه فقد ادرك الأعداء بان أي هجوم يستهدف البلاد سيلقى ردا مدمرا.
رمز الخبر: ۶۲۱۵۲
تأريخ النشر: 19 January 2022

قال نائب القائد العام للحرس الثوري "اللواء علي فدوي" : ان جبهة المقاومة التي تاسست بفضل تضحيات شهدائنا الابرار، تتعاظم يوما بعد يوم وتمضي الى الامام قدما في سياق اهدافها للدفاع عن القيم الاسلامية.

جاء ذلك في تصريح ادلى به "العميد فدوي" للصحافيين، على هامش مراسم إحياء ذكرى "الجنرال الشهيد اسماعيل دقائقي" اليوم الثلاثاء، في مجمع "فجر" التابع للحرس الثوري بمدينة الأهواز (جنوب غرب).

واكد، ان الشهيد إسماعيل دقائقي، إلى جانب رفاقه الشهداء من "فيلق بدر" (المكون من مضحين عراقيين)، قدموا أرواحهم دفاعاً عن النظام الإسلامي؛ وقد انطلقت جبهات المقاومة لمواصلة نهج هؤلاء الشهداء في ساحات اخرى.

ولفت، ان الثورة الإسلامية بلغت اليوم اعلى مستويات الردع، وعليه فقد ادرك الأعداء بان أي هجوم يستهدف البلاد سيلقى ردا مدمرا.

واعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري، الوحدة والتلاحم رمزا للنجاح والازدهار في ايران الاسلامية؛ مؤكدا ان نهج الشهداء المنتسبين الى فيلق بدر، سيتواصل ورفاق دربهم في محور المقاومة الاسلامية ماضون على في الجهاد حتى القضاء على اعداء الامة تماما.

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