رئيسي يتوجه الیوم الأربعاء إلى روسيا

وقام آية الله رئيسي قبل ذلك بزيارة طاجيكستان وتركمانستان في اطار نهج الحكومة الثالثة عشرة لتطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة.

يغادر الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، اليوم الاربعاء الى موسكو في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره الرروسي فلاديمير بوتين.

وسيلتقي آية الله رئيسي خلال زيارته موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويتضمن جدول اعمال رئيسي في زيارته الى روسيا والتي تستغرق يومين القاء خطاب في مجلس الدوما الروسي، ولقاء الرئيس بوتين ولقاء نشطاء في مجال الاقتصاد والنفظ وطلاب جامعيين والإيرانيين المقيمين في روسيا.

وسيرافق رئيسي في هذه الزيارة وزراء الخارجية، والنفط، والاقتصاد والمالية.

وقام آية الله رئيسي قبل ذلك بزيارة طاجيكستان وتركمانستان في اطار نهج الحكومة الثالثة عشرة لتطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة.